Frida Sofía denuncia ser censura por parte YouTube

La joven aseguró que esta plataforma de vídeos ha estado "atacándola" pues los vídeos en los que se cuenta su verdad han sido eliminados.

MÉXICO.— El tema Frida Sofía en YouTube se está censurando, así lo informó la joven quien está recibiendo las pruebas de internautas que acusan que están "bajando" los videos que hablan sobre el asunto del supuesto tocamiento indebido que hizo Enrique Guzmán a la joven, cuando ella era una niña.

Para Frida Sofía indicó que abordar este tema es importante, porque desea ser un referente para muchas jóvenes que pasan por el mismo "infierno".

De igual modo, la hija de Alejandra Guzmán dio a conocer el señalamiento de una de sus seguidoras que indicó que "en unas horas #YOSITECREOFRIDA dejó de ser tendencia".

"En YouTube hay una censura de no creerse, el solo mencionar YouTube te desmonetiza, yo no moneticé el video, pero lo mandaron a revisión", escribió una usuaria de Twitter que intentó postear contenido del caso Frida Sofía y no pudo.