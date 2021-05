Frida Sofía desheredada por Alejandra Guzmán: Pablo Moctezuma lo confirma

De acuerdo con el padre de Frida Sofía, la cantante habría quitado de su testamento a su única hija.

MÉXICO.— Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía, dio a conocer que su ex pareja Alejandra Guzmán quitó de su testamento a su primogénita. Esta decisión habría estado impulsada tras el escándalo que se desató la joven al confesar que su abuelo Enrique Guzmán la tocó indebidamente cuando era una niña de cinco años.

A Frida no le importa la herencia

El empresario dijo estar seguro de que Alejandra desheredo a su hija, pero negó que la razón de ello haya sido porque Frida inició con los polémicos señalamientos en contra de su mamá y abuelo.

Además de que indicó que a Frida Sofía eso le vale, ya que no por dinero o una herencia iba a callar el presunto abuso sexual que vivió por parte de su famoso abuelo.

“Me entero que Alejandra la quitó de la herencia, o sea, eso a Frida le viene valiendo tres cacahuates, ese no es el problema aquí, no son departamentos, no son coches… ¡me encantaría que en verdad…!, digo, tomara un paso atrás y escuchara más lo que tiene que decir su hija”, explicó Pablo Moctezuma en entrevista para el programa "Ventaneando".

¿Por qué Frida no ha demandado a su abuelo?

Moctezuma fue cuestionado sobre el por qué Frida no ha presentado su denuncia contra Enrique Guzmán ante las autoridades. Ante esta pregunta Pablo indicó no poder decir nada .

“Obviamente no te puedo comentar sobre eso por qué se está haciendo todo un procedimiento que requiere para llevar todo esto hasta las últimas consecuencias, y pues no puedo hacer esos comentarios”, explicó a los conductores del programa.

No obstante, Pablo Moctezuma confesó que su mayor deseo es que la cantante y su hija hagan las pases.

“Nada me daría más gusto, de veras, porque sé que las dos se quieren, Dios quiera pase esto rápido, no me gusta estar aquí en medio a mí, no me gusta que nadie sufra", detalló el empresario.

Al terminar la entrevista, la periodista Pati Chapoy puntualizó: “curiosamente, a partir de que Frida Sofia se entera que su mamá la retira del testamento, lanza la bomba de lo del abuelo (Enrique Guzmán).

