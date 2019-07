Frida Sofía dice que la comparan más con JLo que con su mamá

MÉXICO.— Tras su debut como cantante en el show de la premiación del “Balón de Oro”, Frida Sofía comentó que sus seguidores la comparan más con Jennifer Lopez que con su madre Alejandra Guzmán.

Durante una entrevista que realizó la joven para la cadena Univisión, comentó que la ansiedad y los nervios la invadieron cuando estaba arriba del escenario presentando su sencillo “Ándale”.

A pesar de que creció en una familia llena de talento, Frida Sofía confesó que en lugar de darle seguridad eso lo que le ofreció fue un trauma.

“Dinastía nada, fue parte de mi trauma”, comentó luego de expresar lo que pensaba cuando subió al escenario “no te desmayes pen…”.

Asimismo se le preguntó de forma exprés sobre que muchos la habían comparado con la “Reina de corazones”, a lo que ella respondió:

” Me comparan más con JLo que con mi mamá”.

¿A nivel artístico qué crees que heredaste de tú mamá?, preguntó la conductora.

“Pues todo, las expresiones de la cara, en realidad como actúa, cómo llevar acabo un concierto, o sea es muy difícil acoplarte a este escenario que no ve la gente atrás de cámaras, es muy difícil, o sea te da miedo”, aseguró.

Durante la entrevista que se hizo para el programa “El Gordo y la Flaca”, la modelo habló también sobre su papá, Pablo Moctezuma, quien la visitó en los camerinos unos minutos antes de que saliera a cantar.

“Muchos dijeron que ahora quiero más a mi papá, no sé qué, pero toda mi vida he querido a mi papá así como he querido a mi mamá. Pero ya estoy harta de engrandecer a mí pasado…”, comentó.

Por último, también platicó sobre su madrina, María Félix, de quien aseguró se identifica mucho por su feminismo y por lo “perra” que era.