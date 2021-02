Frida Sofía estalla contra su expareja: ¿Cuál es la razón?

A unos días de que María Fernanda Quiroz y Christian Estrada anunciaran que esperan a su primer hijo, Frida Sofía habló.

La hija de Alejandra Guzmán recordó cuando decidió abortar al producto que procreó al lado del exconcursante de Guerreros 2020 porque la abandonó.

Sus razones

Frida Sofía dio sus razones para no tener un hijo al lado del modelo que radica en México desde que se integró a las filas de Televisa el año pasado.

“Tú sabes muy bien lo que hiciste, no sólo a mí, sino a infinidad de mujeres. También sabes que expusite lo de mi aborto y tengo comprobado que Christian cuando se enteró que estaba embarazada se fue a Los Cabos”, relató la actriz y cantante.

La ignoró

“Yo tenía seis semanas de embarazo y él no me contestaba, no me habló en nueve días y yo no me podía esperar a que ese bebé creciera porque tienes hasta las 11 semanas para tomarte una pastilla. También la gente tiene que entender que un aborto no muchas veces es por malicia”, dijo .

Molestia

La también empresaria resaltó que padeció en más de una ocasión por la conducta que adoptó su expareja frente a los medios de comunicación y su propia madre, la rockera mexicana, Alejandra Guzmán.

“Este hombre va a un programa y saca una foto de la prueba positiva. Tú fuiste a hablar de algo mío, que tú no quisiste, no me hablaste en nueve días”, reiteró molesta.

Traición

La joven recordó cuando se sintió traicionada por su ex pareja y Alejandra Guzmán.

“Después de mi aborto, le lleva mariachis a mí mamá en su cumpleaños en Nueva York. Yo sí puedo viajar a Nueva York, no a México, pero nadie me invitó, nadie y ya después de ver la foto abrazados cómo no voy a estar enojada con mi mamá”.

Dudas

Frida Sofía volvió a preguntarse sobre la cercanía entre la intérprete de Hacer el amor con otro y Yo te esperaba con el ahora novio de la actriz conocida como “Ferka”.

“Sólo quiero que piensen, qué hacía Christian Estrada ahí después de cortar conmigo. Si no trabaja con mi mamá, qué hacía todo el tiempo ahí”, mencionó.

Sin apoyo

La cantante y empresaria apuntó, entre lágrimas, lo duro que fue para ella aceptar la situación entre su expareja y su mamá, de quien no recibió mucho apoyo tras el aborto.

Con información de infobae.com