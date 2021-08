Frida Sofía habría pedido seis millones para retirar los cargos contra Enrique Guzmán

Una revista de circulación nacional indicó que la hija de la Guzmán se habría arrepentido de denunciar a su abuelo.

MIAMI.— Frida Sofía otra vez dio de qué hablar, pero esta vez habría sido indirectamente, pues una revista de espectáculos publicó que estaría dispuesta a retirar la denuncia en contra de su abuelo Enrique Guzmán solo si le daban a cambio seis millones de pesos.

Tras la polémica que se generó por lo publicado en dicho medio impreso, el periodista Gustavo Adolfo Infante se encargó de desmentir dicho rumor e incluso dio algunos detalles sobre el proceso legal en contra del intérprete de "Tu cabeza en mi hombro".

No piensa retirar los cargos en contra de su abuelo

Fue a través de su canal de YouTube, en el que el presentador de Imagen Televisión aseguró que tuvo oportunidad de hablar con los abogados de Frida Sofía, y ellos le aseguraron que la joven no tiene intenciones de retirar los cargos en contra de sus familiares (madre y abuelo materno).

"Yo hablé con gente cercana a Frida, con sus abogados, y no, Frida no se va a echar para atrás ni un cuarto de milímetro, porque ella dijo lo que tenía que decir y es la verdad de Frida Sofía. No le crean a esas personas que inventan, porque tienen acceso a una red social inventan tonterías de esta naturaleza cuando ya hay demandas penales interpuestas de Frida Sofía a Enrique Guzmán y viceversa, cuando hay una querella, no se puede salir con la estupidez de que retirará los cargos, es mentira", confirmó el titular del programa "De primera mano".

"No es cierto que ella le vaya a pedir perdón a su abuelo, estoy en condiciones de decirles que eso es mentira", reiteró el periodista.

"Los daños no se reparan con dinero"

La nieta de la primera actriz Silvia Pinal también negó que lo publicado por TvNotas sea cierto. En entrevista con el programa "Ventaneando", el representante legal de la joven aseguró que no se ha hecho ningún tipo de acuerdo y señaló que Frida no busca dinero solo justicia.

"Los daños que me hicieron no se reparan con dinero, nunca me van a regresar mi virginidad, ni a devolverme la inocencia”, aseveró Frida Sofía en una entrevista pasada.

Cabe destacar que la revista aseguró que la hija de 'La Guzmán' habría pedido cerca de 6 millones de pesos por compensación económica, así como una especie de cantidad mensual para resarcir los daños, al igual que un departamento nuevo dónde vivir.

