Frida Sofía le quita dos novios a su mejor amiga

Frida Sofía aprovechó un viaje para "bajarle" el novio a su mejor amiga Yolibeth asegura que Frida Sofía vivió en su casa durante tres años Yolibeth, la ex mejor amiga de Frida Sofía ❮ ❯

Yolibeth Enriquez, quien era una de las mejores amigas de Frida Sofía, confesó que se alejó de ella pues le “bajó” a dos novios.

En entrevista para las cámaras de “El gordo y la flaca”, Yolibeth explicó que ella y Frida Sofía eran como hermanas e incluso durante un tiempo vivían juntas.

Fue durante unas vacaciones cuando Frida salió con el novio de Yolibeth y ella se enteró a través de una revista que publicó las imágenes.

“Yo no sé qué haya pasado, desde cuándo se coqueteaban o si fue en esas vacaciones pero me dolió muchísimo haber visto eso y darme cuenta por una revista, fue muy muy feo, fue horrible”, explicó la joven.

Entre las fotografías publicadas, Frida Sofía aparecía “perreando” con el novio de Yolibeth, entre otras situaciones comprometedoras. “En otra (fotografía) él está tocándola a ella, luego salen agarrados de las manos… besándose así”, detalla.

Tras enterarse de la infidelidad de su novio con su mejor amiga, Yolibeth enfrentó a Frida Sofía por teléfono. “Le hable llorando histérica y me dijo que ‘perdón, perdón, estaba súper borracha”, relata.

Dos semanas después cuando ya estaba “más tranquila”, volvieron a hablar pero se sorprendió por la actitud de Frida quien le dijo que “le había hecho un favor” al quitárselo. “Me dijo que no valía la pena, que era un hombre super mujeriego y abusó de ella porque estaba súper borracha y no se acordaba de nada”, añadió.

Ver esta publicación en Instagram 😳🤦🏻‍♀️ Una publicación compartida por ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) el 13 de Ago de 2019 a las 8:00 PDT

Su amistad se vio fracturada y aunque todavía se frecuentaban, Frida Sofía volvió a “robarle” una pareja. “Tuve otro novio y Frida me hizo lo mismo, ya no éramos tan amigas, pero me lo volvió a hacer con otro nuevo y luego busco a otro; entonces ya dije bueno esto es personal, yo no sé qué le pasa”.

Karma

Cuestionada acerca de si piensa que Alejandra Guzmán le bajó el novio a Frida Sofía, respondió que “todo en esta vida se paga”.

“Tienes que entender que cuando vas por la vida haciéndole daño a la gente que te brinda su amistad, es leal contigo, que está ahí contigo cuando estas llorando, triste, que te presta a su familia cuando te sientes sola, mil cosas que yo siempre estuve ahí con ella y que me pago muy mal, me hizo llorar muchísimo, entonces yo creo que si todo en esta vida se paga”, finalizó.

Tras la entrevista, Frida Sofía no ha hecho ningún comentario sobre la acusación de su amiga Yolibeth, aunque en las historias de Instagram compartió una imagen con la frase “le caigo mal a mucha gente, pero me vale v…”.

