El periodista reveló que la hija de Alejandra Guzmán presentará la denuncia ante las autoridades correspondientes en contra de su abuelo paterno este 10 de junio.

MÉXICO.— Gustavo Adolfo Infante informó que Frida Sofía está lista para presentar su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en contra de su abuelo, Enrique Guzmán.

El periodistas de espectáculos también reveló que la joven demandará a más personas, entre las cuales podría estar su mamá, Alejandra Guzmán con quien lleva años distanciada y en pleito.

Infante aseguró que si Frida se tardó en hacer su denuncia fue porque se encontraba recabando pruebas y testimonios con los que busca demostrar que su abuelo la tocó indebidamente cuando era una niña.

En las próximas hora emitirá su demanda

A través del matutino "Sale el Sol" Gustavo Adolfo aseguró a la audiencia que Frida presentará su demanda en contra de Enrique Guzmán este próximo 10 de junio, pero este miércoles 9, la hija de Alejandra Guzmán compartirá un vídeo en sus redes sociales para explicar cómo llevará al cabo su denuncia.

Gustavo Adolfo Infante también contó que la defensa legal de la hija de Pablo Moctezuma dará algunos detalles de cómo se estará llevando al cabo el proceso legal en contra del cantante, y las pruebas que la joven reunió para presentarlas ante las autoridades y así fortalecer la denuncia contra su abuelo.

“Desde que pasó la entrevista de Frida Sofía me han estado diciendo que cuándo va a presentar la denuncia Frida Sofía [...] Es mañana, a las 12 del día habrá una conferencia con Xavier Olea, en sus oficinas y ahí dará todos los pormenores de la denuncia en contra de Enrique Guzmán y otras personas. No sé quiénes más. Hoy se que sube un vídeo explicando absolutamente todo, desde cuánto le pagué, cuanto dicen que me pagó, y mañana pone la denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”, detalló Gustavo Adolfo.

¿Frida Sofía ya tiene pruebas para demandar a #EnriqueGuzmán? Escucha la información sobre la supuesta denuncia que se avecina.

El periodista indicó que él se presentaría este 9 de junio a la Fiscalía para ratificar la denuncia contra el Enrique Guzmán.

