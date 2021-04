Frida Sofía no pudo ser diagnosticada con TLP, según una organización

En entrevista Alejandra Guzmán aseguró que lo que su hija ha declarado es mentira, ya que está enferma, pero la organización TLP México desmiente a la cantante.

MÉXICO.— Frida Sofía no pudo ser diagnosticada en su adolescencia con Trastorno Límite de la personalidad como señaló su madre Alejandra Guzmán este pasado lunes en una entrevista con Adela Micha, explicó Ileana Romero Martinez, fundadora del colectivo TLP México y del movimiento "más información menos estigma".

En una entrevista con Adela Micha en la que la cantante negó la denuncia pública de abuso que Frida hizo contra su abuelo, Enrique Guzmán.

"Se le diagnosticó Border personality', yo fui al colegio y un terapeuta me dijo de esta condición y desde entonces he tratado de ayudar a Frida tenerla bajo medicamentos", explicó la cantante.

Al respecto, Ileana, quien además tiene diagnosticado el trastorno señala:

"En la entrevista de la señora Alejandra Guzmán ella indica que le fue diagnosticado a los 14 o 15 años a Frida lo cual no puede ser porque al ser un trastorno de la personalidad no puedes diagnosticarlo en la adolescencia sino hasta la etapa adulta que es cuando la personalidad está mejor formada, que es entre los 20 y los 21 años aproximadamente", indicó la fundadora del colectivo TLP México.

"Esto es muy importante de destacar porque quiere decir que tal vez ni siquiera el trastorno está diagnosticado como tal", agregó la mujer.

Es mentira lo que 'La Guzmán' dijo sobre la "enfermedad" de Frida

A través del colectivo TLP Borderline México, se lanzó un comunicado en favor de Frida Sofía y descalificando que Alejandra Guzmán hiciera ver que quienes viven con ese trastorno de la personalidad tuvieran entre los síntomas el mentir.

"Lo que está haciendo Alejandra Guzmán lo hemos vivido también las personas que tenemos una condición de salud mental, ha sido la historia de muchas de nuestras familias, de nuestras parejas que nos desacreditan e invalidan y simplemente dicen ‘tú estás loco, loca y entonces no vales, no es válido lo que dices, lo que sientes", sentencia Ileana Romero Martinez.

Preocupa que Alejandra Guzmán desinforme

La vocera de la organización está en contra de que se desinforme a la gente alrededor del tema de la salud mental, sobre todo por el alcance que pueda tener al ser una figura pública la llamada "Reina de Corazones"

"No tiene relación el mentir o la mitomanía con el diagnóstico del TLP. (Queremos) hacer evidente que hay ciertos factores emocionales, de abuso físico, sexual o psicológico que se viven en la niñez o la infancia que podrían detonar el trastorno lo cual implica que el hecho de desvalidar, atacar o decir que algo no es cierto y ponerle los adjetivos de loca o loco, trastornado, enfermo mental, es en realidad también una agresión no sólo a una persona sino a toda una comunidad que diariamente se preocupa por atender su salud mental".

