Frida Sofía pide orar por su media hermana

Frida Sofía recurrió a las redes sociales para pedir a sus seguidores que oren por su media hermana Natasha Moctezuma, quien tendrá una cirugía.

Natasha tiene una enfermedad en los pulmones y además sufre de epilepsia. Desde que Frida se distanció de la familia de su madre se ha mostrado más cercana a su papá Pablo Moctezuma.

“Me siento grande por ti, me inspiras a vivir… Me inspiras y me retiras de la maldad y de toda oscuridad con tu luz que irradia un amor tan puro y sincero que no existen palabras para describirlo”, escribió Frida Sofía en su cuenta de Instagram.

“ERES UNA GUERRERA! Hoy termina una etapa y empieza otra MEJOR! Les pido una oración para que mi hermana Natasha salga bien y para que su recuperación sea rápida y para que ella se sienta bien”, añadió.

Natasha es hija de Beatriz Pasquel y Pablo Moctezuma. De forma reciente, Frida Sofía compartió fotografías de un viaje junto a su media hermana.