Frida Sofía está dispuesta a olvidar todo lo que ha pasado con su mamá, Alejandra Guzmán, y está dispuesta a una reconciliación, porque han vivido cosas bonitas.

La nieta de Silvia Pinal fue invitada al programa “Un nuevo día”, en Miami, donde presentó su nuevo sencillo, “Nada es para tanto”, título que relacionó con varios episodios de su vida.

En las entrevistas a Frida Sofía no faltan las preguntas sobre Alejandra Guzmán y la posibilidad de una reconciliación. Le dio las gracias a su mamá por enseñarla a salir adelante”.

“Gracias por hacer lo que pudiste… creo que hay varias cosas que no ve la gente pero detrás de cámaras también han pasado cosas bonitas y me quiero aferrar a eso, ya no a lo feo”, externó.

Frida Sofía aseguró que no ha sido fácil esta situación por el drama que se desató. “Hay que creer en ti y quien te quiera frenar, decirle ‘no’, por eso yo creo en mi por primera vez. Admiro a Alejandra Guzmán como artista, tiene una gran presencia en el escenario y lo tiene todo”.

“Se necesita de dos partes”, respondió Frida Sofía a una pregunta sobre la reconciliación con su mamá. Aunque al principio no se mostró convencida, finalmente aceptó que si desea reanudar la relación con Alejandra.

Nuevamente externó que le dolió mucho ver a su expareja Christian con su mamá, y eso fue uno de los motivos por los que decidió abortar.