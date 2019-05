Frida Sofía rompe el silencio sobre su mamá y ex novio

Frida Sofía fue entrevistada por las cámaras del programa “Suelta la sopa” y rompió el silencio acerca de su ex novio Christian Estrada y la polémica que hay en cuanto al distanciamiento con su madre Alejandra Guzmán.

Aclaro que ella no dijo que su mamá estuviera saliendo sentimentalmente con su ex novio, sino que aunque la relación finalizó, ella continuó una “relación de negocios con él”.

“Mi mamá es muy sexy, guapa y lo que quieras pero si me ha llegado a incomodar”, declaró al asegurar que Alejandra Guzmán se portaba provocadora ante la presencia del ex novio.

Sobre arreglar la situación con Christian Estrada, abundó que “nunca” le nacería ni siquiera “juntarse” a hablar. “Cuando es un ex es un ex”.

“Él no es diseñador como sus hermanos, no entiendo que hacía ahí”, explicó.

Reiteró que no entiende que hacía su ex novio en todas esas ocasiones con su mamá, como en el caso de su cumpleaños cuando le llevo mariachi.

Se sentía utilizada

Frida Sofía se sinceró al decir que terminó la relación con Christian pues “sentía que la estaba usando”. “Era mucha foto, mucho post, mucho taggeame y yo no soporto eso”, dijo.

Cuestionada acerca de si le guarda rencor a su mamá, añadió que “es una traición muy fea”. Además, de asegurar que no ha hablado con ella para nada pues “no le contesta” ni el teléfono. “Ya no hay comunicación, no hay respeto, nada”, finalizó Frida Sofía.

“Amo a mi mami pero a esta gente que esta actuando de esta manera no la conozco, no se si es la gente con la que se rodea o el ego“.

