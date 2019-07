Frida Sofía se disculpa y pide perdón… pero no a Alejandra

MÉXICO.— De nueva cuenta Frida Sofia la hija de la cantante Alejandra Guzmán vuelve a usar su cuenta de Instagram para sincerarse y hablar sobre lo que siente debido al “pleito” que se trae desde hace unos meses con su madre Alejandra.

Anteriormente Frida utilizó Instagram stories para explicar de dónde surgió el rumor de que ella había golpeado a su madre; situación que negó y aseguró que quien recibió los golpes fue ella.

En su cuenta de Instagram publico un video en la cual se le ve el brazo con manchas, que son los supuestos moretones que le han quedado de los golpes que le propino “La Guzmán”.

En las stories también aprovecho para llamar a su mamá “diabla, loca y culera”; porque Frida afirma que no le levanto la mano a su mamá y que si alguna vez lo hizo, fue para defenderse, ya que asegura que sufrió maltrato por parte de Alejandra.

Frida se queja de que sigan pensando que Alejandra es la buena y ella la mala porque no es así, sin embargo, en una storie llora y menciona que “no se vale y que le duele” porque ella solo ha sido una “buena hija” y por ello es que publica lo sucedido.

Una Instagram storie después se empieza a reír y sigue diciendo que ella no se va a dejar y si le siguen, ella también va a seguir.

El comunicado con el que se disculpa

Frida publico tanto en su cuenta como en sus stories, un comunicado en el que se disculpa por lo que hizo y dijo en sus “historias” sin embargo, el perdón es para ella, ya que se arrepiente de haber reaccionado de esa manera.

Aunque no pide disculpas a su madre, sí menciona que: “no tiene nada que decir de su mamá porque al final cree que ella hizo lo mejor que pudo con las cartas que se le dieron”.

También menciona que Alejandra sigue luchando con sus demonios y que aún no ha podido controlarlos y por ello la soledad en la que vive y ha alejado a todo mundo de su vida.

El comunicado sigue con más palabras dirigidas hacía Alejandra, sin embargo, en él menciona que “La Guzmán” le ha hecho creer a las personas que ella tiene un desorden mental; que hay personas que saben que realmente recibió abusos físicos y mentales.

Que la cantante se vomitaba y defecaba encima y ella tenía que cuidarla para evitar que muriera, que sigue teniendo problemas de adicción, entre otras cosas más… Al final menciona que lo mejor es poner distancia entre ellas hasta que ambas sanen.

“Escribo este comunicado en reflexión a mi reacción de ayer. Me arrepiento de haber reaccionado de esa manera y no actuado con cordura, en ocasiones el dolor me gana. Estor trabajando en mi para no seguir repitiendo los patrones que hay en mi familia y ahora me doy cuenta que caí. Hago mi mejor esfuerzo cada día y me doy cuenta que lo mejor que puedo hacer es dedicarme a lo que me apasiona t trabajar todos los días en el perdón. El perdón es para mí y nadie más, para no seguir dejando que el dolor se apodere de mí y poder vivir en constante Amor, Paz y Felicidad. No tendría que decir nada de mi Mamá porque al final creo que ella hizo lo mejor que pudo con las cartas que se le dieron, ella lleva muchos años tratando en pelear sus demonios y no me puedo tomar personal que no lo pueda lograr, su sufrimiento es exactamente eso, la soledad en la que ella vive y que al final aleja a todo mundo de su vida.

Todos tenemos la fantasía de una Mamá amorosa, que te apoye de manera incondicional; económicamente si cumplió y se lo agradeceré eternamente. Me da coraje que se refiera a mí de esa manera, llegando al punto de hacerles ver que yo tengo un desorden mental y no que estoy tratando de superar el dolor que ella me ha causado. La gente que está cerca sabe la verdad de sus abusos físicos y mentales, pase toda mi infancia tratando de tapar sus actos, desde defecarse y vomitarse encima repentinamente, con miedo siempre a que muriera y para que la gente presente no se diera cuenta porque me daba mucha pena que la vieran perder el control así. Crecí con terror de no estar ahí si algo así pasaba, quién le iba a limpiar y agarrarle la cabeza para que no se ahogara? Lo cual me causo muchos temas de codependencia. Hasta el punto de llegar a mentirle a las autoridades por ella.

Siempre con miedo de las amenazas de que Servicios de Protección a menores me llevaran por las situaciones en las que me ponía. Estoy tranquila porque yo también hice todo lo que pude como hija para tratar de ayudarla, tuvimos platicas interminables y suplicios rogándole que se mejorara pero la adicción siempre ganó. El coraje que tengo es dirigido a esta horrible enfermedad que se llama ADICCIÓN, algo que nunca pudo combatir y hoy me doy cuenta que no fue personal en contra de mí, aunque creciendo siempre lo sentí así. No le deseo el mal nunca, la reconozco, reconozco su esfuerzo y por eso pienso que hasta que ella y yo podamos sanar, lo mejor entre nosotras es la distancia”.



Gracias por su atención.

Frida Sofía G.

Alejandra Guzmán dice que “cada quien lava la ropa donde quiere”

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante Alejandra Guzmán mencionó que lo que hace su hija Frida son “gritos de auxilio”, pero que ella le ha marcado y Frida no le contesta, además de que la tiene bloqueada.

También mencionó que, todas las familias han tenido problemas familiares pero no se meten a las redes para hablar de sus mamá, de sus calzones o sus granos, pues cada quien lava la ropa donde quiera…

“La Guzmán” admite que nunca le puso límites y que debió hacerlo, al igual que también dijo que no le dedico mucho tiempo, pero al igual que su madre Silvia Pinal tenía que trabajar.

Y que ella también vio a su padre Enrique Guzmán tomado, pero “no por eso lo va a odiar por toda la vida”.- Redacción Megamedia

