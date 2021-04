CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la denuncia pública que hizo Frida Sofía en contra de su abuelo, Enrique Guzmán, en la que lo señaló por haberla acosado sexualmente cuando era niña, hoy Beatriz Pasquel, pareja sentimental del padre de Frida, Pablo Moctezuma, manifestó su apoyo a la joven de 29 años.

"Dicen que en retrospectiva nuestra visión es 20/20 y ahora, en retrospectiva de tu niñez, entiendo perfectamente bien por qué te ponías incómoda al hablar de tu abuelo. Llorabas, te daba miedo, no lo querías ver. Nosotros como adultos debimos protegerte de los depredadores", escribió Pasque en su cuenta de Instagram.

La empresaria hizo mención sobre la posibilidad de que una persona cercana a Frida Sofía fuera quien abusara de ella.

"Sabemos que es la realidad, el grupo porcentual más representativo son las personas más cercanas y a las que más confianza les tenemos: los abuelos, los tíos o los abuelos más cercanos". Y lamentó que cuestionen las declaraciones de la hija de Alejandra Guzmán.

"Frida, quiero que sepas que yo te creo. Tú papá, tus hermanos y toda la familia estamos contigo ¡siempre!", se lee en el texto. "El que abusó fue tu abuelo. Quien está mal es la sociedad y quien sigue abusando y perpetuando un abuso, un machismo tóxico, es esta misma sociedad".

Anteriormente Beatriz ya ha mostrado su empatía por Frida en otros pleitos familiares, por ejemplo cuando la cantante Alejandra Guzmán declaró que su hija la golpeó. En ese entonces Pasquel defendió a Frida argumentando: "Frida no miente".

En su Instagram además ha dejado ver la buena relación que sostiene con la joven, con quien convive desde que ella era pequeña.

Enrique Guzmán siempre ha sido abusivo: Pablo Moctezuma papá de Frida

Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía, también la apoya Pablo Moctezuma, por su parte, declaró en el programa de televisión "De primera mano" que le cree y apoya totalmente a su hija Frida Sofía, a quien tuvo en la década de los 90 con Alejandra Guzmán e incluso acusó a Enrique Guzmán de haber sido el culpable de su separación.

"Estuve con ella en Miami (con Frida Sofía) y platicamos sobre los otros abusos que desgraciadamente ha sufrido mi querida Fridita, caray, pero esto sí no tenía idea, creo que le daba miedo decirme porque obviamente de haber sabido y haber visto a este señor no sé qué hubiera pasado pero la verdad este señor siempre ha sido un tipo desagradable, ha sido un abusivo toda su vida, la verdad no me sorprende ni tantito", dijo Moctezuma.

La postura de la dinastía Pinal ante denuncia de Frida Sofía Varios miembros de la dinastía Pinal se han manifestado en respuesta a la controversia.

Por una parte el intérprete Enrique Guzmán negó que haya tocado jamás a su nieta, mientras que su hijo Luis Enrique lo defendió "Es muy triste que se haga un circo para atacar a mi papá que no le hace daño a nadie", dijo en el programa de televisión "Ventaneando".

Finalmente, la cantante Alejandra Guzmán envió un comunicado en el que aclara que no hablará a través de los medios, pero espera que su hija reciba apoyo psicológico.