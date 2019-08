Frida Sofía: “Sí, tuve un aborto y es lo que más me ha dolido”

Frida Sofía llora al revelar el aborto.- Foto: Captura de pantalla Ventaneando Frida Sofía explicó que tenía cinco semanas de embarazo cuando decidió abortar.- Foto: Captura de pantalla Ventaneando Frida se sinceró en la entrevista con Paty Chapoy.- Foto: Instagram Christian Estrada habló hace unos meses del aborto pero lo tacharon de "mentiroso" ❮ ❯

Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán por primera vez habló acerca del aborto que tuvo tras su relación con Christian Estrada.

Su ex novio fue el primero en hablar del tema hace un par de meses, sin embargo Frida e incluso su abuelo Enrique Guzmán, aseguraban que era “un mentiroso” y que sólo hacía esas declaraciones “por dinero”.

Te puede interesar: Frida Sofía le “bajó” dos novios a su mejor amiga

Pero ahora, Frida Sofía acudió a una entrevista con Paty Chapoy en la que entre lágrimas reveló la verdad sobre el distanciamiento con su mamá. “No he sido completamente honesta en cuánto a todo lo que ha pasado y el distanciamiento de mi mamá y las razones por las cuales hay una ruptura muy fuerte”, se sinceró al iniciar la entrevista.

“Sí tuve un aborto y es lo que más me ha dolido en toda mi vida, porque yo siempre he querido una familia y me emocioné mucho”, reveló.

Frida admitió que al principio no quería de verdad a Christian Estrada e incluso lo apodó “el cactus”, porque “se quedaba ahí sin amor, sin nada y yo le decía ‘por qué quieres estar con esta loca’”.

Meses después, decidió “darle chance” y empezó a “quererlo mucho”. “Nunca pensé que iba a salir embarazada”, explica.

Relató que junto con su mamá planeaban pasar la Navidad y Año Nuevo con Christian Estrada y sus hermanos gemelos, pero días antes durante una reunión Alejandra Guzmán “se pasó de copas”. “Empezó a hablar de algo que yo no entiendo por qué se le hizo chistoso, empezó a hablar del miembro de mi papá y eso se me hace repugnante”, dijo.

Frida decidió irse del lugar y llevarse a su mamá, pero ella reaccionó enojada y lanzándole cosas “de broma”. Tras esa reunión, decidió echar para atrás los planes de navidad pues le parecía algo “muy tóxico”.

El embarazo

Explicó que ella se enteró que estaba embarazada en Año Nuevo, cuando despertó y vomitó. “Dije ‘ay dios mío, no, no y no. Me hice la prueba y salió positiva”. Al enterarse, le mandó la fotografía de la prueba a Christian y él le aseguró que tomaría un avión de forma inmediata para ir a verla.

Aunque Frida ya no quería estar con él si pensó en arreglar las cosas al descubrir el embarazo. “Yo dije a ver cómo lo arreglamos porque si quiero tener a mi bebé, yo quiero a mi hijo o hija, no sé qué era”, añade.

Te puede interesar: Enrique Guzmán manda amenaza al ex de Frida Sofía

Pasaron varias horas y Christian nunca llegó y “de repente” ella vio en su cuenta de Instagram que había videos abriendo botellas, con “viejas gritando” y se escuchaban cohetes de fondo. “Y yo en mi cama echa mier… sola. Lo más feo que me ha pasado en mi vida y no lo quería contar porque me dio tanto coraje y pena; después ni hable con mi mamá nada”.

Christian se comenzó a distanciar de Frida Sofía al mismo tiempo que la prensa lo captaba en los mismos lugares y hoteles que Alejandra Guzmán. Incluso festejaron el cumpleaños de su mamá en Nueva York sin invitarla.

“De repente sale por todos lados (Christian) llevándole serenata a mi mamá y conmigo no había hablado, ni una llamada, ni un mensaje de texto, desapareció”.

Acerca del aborto, Frida Sofía explicó que acudió al ginecólogo y le dijeron que tenía cinco semanas de embarazo y le preguntaron si quería tener al bebé. “No pude porque yo no quiero traer a una criatura al mundo cuando yo no estoy lista, cuando no va a tener a su papá ahí”.

Se sintió traicionada

Tras contarle a su mamá lo que pasó le pidió que “por favor” dejará de juntarse con Christian. A lo que ella únicamente le respondió “aay bueno, no hubieras tenido al bebé así”, en referencia al peligro por los medicamentos que Frida toma de forma recurrente.

“Por qué para estar embarazada lo tienes que planear, sería un embarazo de alto riesgo y pues no me lo voy a echar sola. Me tomé la pastilla”, añadió.

Sobre la reacción de su mamá explicó que nunca imaginó que la fuera a traicionar de esa manera. “No se lo perdonó todavía y sé que necesito hacerlo por mí, pero que horror”.

“Y por eso no tuve al bebé… no sé vale para el bebé ni para mí ni para mi futuro y bienestar. No podía ver lo que vi y decir lo voy a aguantar. Ahí corté el lazo con mi mamá y ella conmigo”.

Fue así como Frida Sofía reveló el motivo del distanciamiento con su mamá, el cual se hizo evidente el pasado “Día de las Madres” cuando Frida le mandó una cruel felicitación a Alejandra en Instagram y a partir de eso comenzaron los dimes y diretes entre ellas.

Aunque Alejandra se ha mostrado llorando en sus conciertos y dedicándole canciones a Frida todo parece que una reconciliación entre ellas es aún lejana.