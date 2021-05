Frida Sofía sobre Enrique Guzmán: ''Yo con Dios y con la verdad''

CIUDAD DE MÉXICO.- Frida Sofía fue captada en las calles de Miami mientras paseaba a su mascota y aprovechó para mandar un contundente mensaje a su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, quien recientemente ratificó en su contra luego de que ella lo acusara de haber abusado sexualmente de ella cuando tenía cinco años.

"La verdad estoy tranquila, yo con Dios y con la verdad siempre. Yo creo que las acciones hablan por sí mismas", dijo la modelo. Hasta antes de estas declaraciones frente a un reportero del programa "Suelta la sopa", Frida Sofía no se había pronunciado al respecto de los actos de su abuelo, quien dijo en televisión que el conflicto surgió a partir de que la familia Guzmán le retiró el apoyo económico a la joven por golpear a su mamá, la intérprete Alejandra Guzmán.

Actualmente Frida Sofía se dedica en parte a su carrera musical, además que es empresaria con la venta de productos de belleza y pupilentes, rubro en el que aseguró le va muy bien. Aunque afirmó que no puede hacer ninguna declaración sobre la querella por cuestiones legales, sí respondió al cuestionamiento que Enrique Guzmán propuso, sobre por qué a pesar de haber hecho su acusación hace más de un mes, aún no lo ha denunciado.

"Vamos muy bien, pero definitivamente soy una persona que es 100 por ciento concreta. Yo no voy a presentar algo hasta que esté, entonces no te puedo ni expresar lo bien que me siento, lo liberada, lo en paz que estoy". Finalmente aprovechó para agradecer a quienes le han demostrado su apoyo y reiteró una frase con la que espera dejar claro que ella dice la verdad: "Como siempre digo, la caca flota y la verdad triunfa", apuntó.

Frida Sofía contestó el comunicado que Alejandra Guzmán subió el fin de semana a sus redes sociales y en donde asegura meter las manos al fuego por su padre Enrique Guzmán, sin embargo la nieta hoy aseguró estar triste por lo que publicó su famosa madre y aseguró que el cantante de "Mi cabeza en tu hombro" no sólo la manoseó a ella sino que también golpeó y violó a Silvia Pinal en repetidas ocasiones.