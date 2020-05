"Friends": Chandler y Mónica celebran su 19 aniversario de bodas

Chandler y Mónica, dos de los personajes más queridos de la serie de “Friends”, celebran este 15 de mayo su 19 aniversario de bodas.

Aunque en realidad el episodio (doble), titulado "The One With Chandler and Monica's Wedding" se transmitió el 17 de mayo de 2001, los fanáticos de la serie se apresuraron en hacer tendencia el acontecimiento este día.

Los usuarios en Twitter destacaron los momentos inolvidables que esta querida pareja de la televisión dejó para muchos, especialmente por tratarse de dos amigos que, tras lo que debía ser “cosa de una noche” terminan enamorados.

19 años después del casamiento de Monica y Chandler todos siguen emocionados por esto? Así es, por eso friends es la mejor serie y no se discute❤️ pic.twitter.com/VfrkAeeS9g — Violeta (@violepareto1) May 15, 2020

Soy tan Chandler en todo meeeenos en la última foto 🤡 https://t.co/VtBUN7pDuq — irenemercury_ (@irenemercury_) May 15, 2020

Chandler y Mónica, un amor para recordar

Muchos incluso no pueden olvidar aquel episodio en el que Chandler casi pierde a Mónica cuando el novio de ella, Richard, aparece en su vida. Por más repeticiones en televisión, los fanáticos juran que esta ha sido la mejor propuesta de matrimonio televisada y que aún los hace llorar de la emoción.

Nunca dejemos morir como Chandler le propuso matrimonio a Mónica, dios no lo voy a superar nunca, son tan hermosos 😭 pic.twitter.com/yEXPHwj4rb — Melii🏳️‍🌈 (@Louiss_Asss) May 15, 2020

hoy es quince de mayo, hoy hace 19 años se casaron monica y chandler asi que feliz aniversario para estos dos seres pic.twitter.com/1MqCFkznFA — milena✨ (@anistonstreep) May 15, 2020

Hasta la tarde de este viernes, la tendencia ya había generado más de 35 mil tuits, donde los seguidores de la serie no dejaban de compartir su impresión al saber que han pasado 19 años desde que la pareja se dio el "sí", en una divertida y complicada serie de enredos.