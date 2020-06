Fue un padre consentidor

Héctor Suárez, el pilar en la vida de sus cuatro hijos

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— “Quiero que mis hijos simplemente me recuerden como un papá que no los abandonó”, dijo Héctor Suárez en 2016.

El actor no sólo fue un pilar del humor y la sátira en México, de la crítica social, también fue el pilar de sus hijos: Héctor y Julieta Suárez Gomís, Rodrigo e Isabella, los menores, a quienes de ninguna manera permitió tener una ausencia como la que él padeció. “Fui un niño solitario, sin papá y sin mamá mucho tiempo. Eso me afectó y me marcó”.

Como padre, Héctor aprovechó el tiempo que podía estar con sus hijos al máximo, y cuando no pudo por su trabajo, lo compensó.

“He llegado a cometer el gran pecado de ser un consentidor”, dijo.

Sus hijos mayores, Héctor y Julieta Suárez Gomís, fueron producto de su primer amor: Pepita Gomís, con quien Héctor sostuvo una relación de 36 años. Antes de casarse, la pareja tuvo un noviazgo de tres meses, y sus nupcias se realizaron en casa de Luis de Llano Palmer.

Héctor señaló que su separación se debía a que todo tiene un principio y un final, que “hay espacios que uno no puede llenar”.

La pareja dividió su casa en Cocoyoc, y una mitad fue para Pepita y otra para él.

“Dios bendiga a Pepita, te extraño mucho, con el debido respeto a mi actual compañera, te voy a seguir queriendo Pepi, cuídate”, dijo Héctor sin contener el llanto en esa entrevista.

Zara Calderón fue la última compañera de vida de Héctor. Ambos compartieron dos décadas de relación y tuvieron dos hijos: Rodrigo e Isabella.

El actor no tuvo una vida fácil ni para él ni para sus compañeras de vida e hijos. Fue alcohólico durante 28 años y se recuperó acompañado del amor de su familia y de su gusto por hacer yoga.