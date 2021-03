"Fue víctima de abuso sexual no una, sino varias veces": Cynthia Klitbo

La actriz reveló que de joven fue víctima de abuso sexual varias veces, pero aprendió a vivir con ello y a superarlo; ahora considera innecesario denunciar.

MÉXICO.— Cynthia Klitbo fue víctima de abuso sexual por parte de un novio que se aprovechó de ella cuando tenía 14 años, así lo reveló la actriz en conferencia de prensa, misma en la que contó que los hechos sucedieron cuando fue a una fiesta con aquel joven.

De aquel momento no recuerda lo que sucedió sólo que despertó al otro día desnuda y con vómito.

"Yo tenía un noviecito a los 14, que estudiaba en el Hispano, se llama Beto Reyes, tenía un grupo que se llamaba 'The News', y a mí me llevaron a una fiesta con sus amiguitos, los cuales eran mayores de 16 o 17 años". Cuando desperté estaba toda vomitada, desnuda, rodeada de todos estos chavos. Y un chavo de ahí a una amiga y a mí nos sacó con un abrigo y nos fuimos en un coche llorando los tres", relató la actriz.

"A mí me pasó más de una vez yo he sido una mujer violada varias veces. Y tiempo después cuando empecé a ser famosa, me buscó y me pidió disculpas, pero cuando uno ya crece, te cae el veinte y te das cuenta que realmente no se vale y fue un desgraciado", señaló Cynthia.

Militares también la acosaron

Otro episodio de violencia de género lo vivió mientras estudiaba en la Escuela Nacional de Danza al sufrir acoso por parte de los militares del Campo Marte.

"Me tocaba ir a la escuela atrás del Auditorio Nacional, la cantidad de degenerados que nos acosaban a mis amigas y a mí. Muchas veces los militares del campo Marte se pegaban a las ventanas y ellos nos enseñaban todo, porque eran los vidrios transparentes y nadie hacía nada", dijo la actriz.

Cynthia Klitbo señaló que le da gusto que más personas estén denunciado que han sido víctimas de algún tipo de abuso o acoso además de compartir su experiencia.

"En el Metro me llegó a pasar, derelató la actriz. y el tipo venirse casi en mis pies. Y yo nunca había visto un pene en mi vida", señaló la actriz de "El privilegio de amar".

¿Por qué nunca denunció?

Luego de tantos malos momentos se le cuestionó por qué no denunció fue ahí cuando la actriz explicó que no denunció porque no existían los movimientos que hay hoy en pro de la mujer y cuando ibas a la Delegación te maltrataban. "Y eso sigue pasando, hay abusos de pedofilia que eso es lo que me preocupa".

Gracias a su madurez y edad, la actriz puede ya platicar de estos pasajes de su vida sin problemas, porque según ella ya sorteó todo lo que tenía que pasar y que siempre supo darse su lugar.

"Es una desgracia, pero todavía de vieja, hace poco me agarraron las pompas. Entonces no voy a decir nombres, a mí no me interesa acusar a nadie, porque acabaría medio, medio artístico en la cárcel, pero es una cosa que se da en todos los niveles...", explicó la actriz de "Atrévete a soñar".