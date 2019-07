Fuertes críticas a Shakira por maltrato animal

La cantante colombiana Shakira compartió una fotografía en Instagram sin imaginar que se irían en su contra.

“Besada por Mickey, un angelito del mar!, escribió Shakira como título a la imagen en donde aparece con un delfín. Y aunque quiso destacar “lo tierno” del momento, sus fans la criticaron por fomentar el maltrato animal.

La fotografía con más de un millón de likes fue altamente criticada y la mayoría de sus seguidores le recordaron que los animales deben disfrutar su hábitat natural y no estar en cautiverio.

“No fomentes que se tomen fotos con animales en cautiverio“, compartió uno de sus fans.

“Sería más positivo que mostraras animales en su ambiente natural. Ya no deberían existir acuarios con animales en cautiverio! No está bueno que promociones esos sitios!!”, recomendó otro de sus seguidores.

Algunos de sus fans se dijeron decepcionados por la acción de Shakira. “A los 6 años me regalaron un disco y me volví tu fan. Que decepción que no sepas que los animales en cautiverio son esclavos”, fue uno de los reclamos.

Incluso pidieron a Shakira pedir disculpas por las fotografías y apoyar alguna campaña para prohibir los delfinarios.

Te puede interesar: En lo que va de 2019 han aparecido muertos 1,100 delfines en Francia

“Los delfines no te van a besar así de manera natural, detrás de toda adoctrinacion de un animal hay violencia ejercida … Pensar antes de postear es lo nuevo que tiene que aprender la raza humana”, apuntó otro de sus seguidores.

Recomendaciones a Shakira

Para informarse sobre el tema, le recomendaron ver el documental “Black fish” en Netflix así como visitar las Islas Galápagos y nadar con delfines en su habitat natural.

Aunque le solicitaron pedir disculpas y borrar la imagen, hasta el momento Shakira no se ha manifestado al respecto.