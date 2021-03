Funeral de "Cepillín": las peticiones que hizo a su familia

La muerte de "Cepillín" ensombreció al mundo del espectáculo.

El deterioro de su salud y su intempestivo deceso dejó consternado a todo México, y las imágenes de su último adiós ya circulan en las redes sociales, indica infobae.com.

Funeral

El cuerpo del “payasito de la tele” estuvo rodeado de sus hijos y esposa en una funeraria, en el municipio de Naucalpan, Estado de México, donde recibió el cariño de sus seres queridos en espera de que hoy martes sea cremado.

➡️ Mexicanos podrán darle el último adiós a Ricardo González Gutiérrez, conocido por su personaje del payaso 'Cepillín'.



➡️ La familia asegura que el funeral estará abierto al público.



Informa Eduardo Meléndez pic.twitter.com/PXq1h6mnyh — Univision Noticias (@UniNoticias) March 9, 2021

En imágenes difundidas por el programa de TV Azteca, Venga la Alegría, se observa a los familiares y fans rindiendo homenaje y dando el último adiós al artista infantil.

Flores y cubrebocas

En el velorio prevalecieron los arreglos florales y la presencia de personas que no olvidaron su cubrebocas y respetando la sana distancia, medidas que son obligatorias en plana pandemia.

Cepillín recibió un minuto de aplausos en la funeraria, donde sus hijos y esposa encabezaron la misa de último adiós en la que también estuvieron otros tantos fanáticos del artista mexicano.

Cremación

Se espera que su cuerpo sea cremado esta tarde en la funeraria de Sullivan y sus cenizas reposarán, por el momento, en poder de su familia, ya que aún no tienen un lugar en específico para su descanso.

Ricardo González Jr., hijo del “payasito de la tele”, informó que se buscará cumplir una de las últimas voluntades: tener un nicho en la Basílica de Guadalupe.

Aparece última foto de Cepillín en el hospital y difunden imágenes de su funeral https://t.co/mnxXSmhWXi — El Farandi (@elfarandi) March 9, 2021

Último deseo

“Tenemos un deseo, por anhelo de mi papá y ojalá nos ayuden y nos apoyen de que mi papá pueda descansar en la Basílica de Guadalupe. Es el deseo de mi papá”, agregó.

“Sabía que hay un trámite, porque siempre dijo ‘cuando me vaya de este mundo quisiera estar ahí'”, apuntó.

Velorio público

El hijo de "Cepillín" aclaró que el velorio sería a puerta abierta, ya que su papá se era agradecido con el público mexicano.

“Mi papá es de toda la gente. Nosotros nos debemos al público y el público nos ha dado su corazón por muchos años. Los siento a todos como familia”, aseguró al hablar del funeral del “payasito de la tele”.

Familia de Cepillín invita al público a su funeral https://t.co/dlqI2C26od #Cepillín pic.twitter.com/5kmorqwJyX — Diario La Tribuna (@LaTribunahn) March 9, 2021

Sin maquillaje

González Jr. reveló que su papá no tendría el rostro pintado en su ataúd.

"Esa es una de las peticiones que me hizo mi papá desde siempre. El decía ‘a mí me van a incinerar y en el primer sumidero me van a tirar’".

#Enterate Se lleva a cabo el funeral de Cepillín en Santa Mónica pic.twitter.com/yq5tw9wbGN — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) March 9, 2021

"Después no pidió 'no me pinten, eso no me gusta' y eso está perfecto, así que será Ricardo González de galán para que lo vengan a ver todos. Fue lo bueno que a mi papá lo conocieron pintado y despintado", concluyó.