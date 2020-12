Furor en redes: ¿Lady Gaga y BlackPink en próximo vídeo?

Hace unas horas, Lady Gaga publicó a través de su cuenta oficial de Instagram una foto en la que se puede leer en la descripción:"Sour Candy - so sweet then I get a little angry".

Las líneas corresponden a un fragmento de los lyrics de su tema en colaboración con BlackPink.

Vídeo esperado

A partir de este post, sus fans han reaccionado eufóricos en redes sociales al conectar con los rumores que se han arrastrado desde hace meses con respecto al lanzamiento de un vídeo oficial para la canción, el cual señalan que podría ser estrenado sorpresivamente antes de finalizar este 2020.

"Sour Candy"

La especulaciones se encuentran bastante justificadas al considerar que "Sour Candy" ya cuenta con un lyric vídeo, lanzado el 16 de junio pasado en el canal de YouTube oficial de Lady Gaga.

La grabación, a pesar de haber generado controversia debido a la disposición confusa de la letra que dificultaba su lectura, ya cuenta con más de 18 millones de reproducciones.

Comentada colaboración

"Sour Candy" es la colaboración de Lady Gaga con la sensación mundial de K-pop femenino, BlackPink, la cual forma parte de Chromatica, el quinto álbum de la cantante neoyorquina que ha tenido un recibimiento positivo por parte de la critica especializada y de su fanbase.

Lady Gaga y BlackPink.- Foto de Twitter

De este material también se desprenden "Stupid Love", "911" y "Rain On Me" en colaboración con Ariana Grande. Esta última ha sido considerada por medios musicales como una de las mejores canciones del año.

