Gabriel Soto sabe quién filtró el vídeo íntimo, sería una "venganza"

Después del alboroto que se creó en redes sociales luego de la filtración de un vídeo íntimo de Gabriel Soto, el actor salió a dar la cara a través de sus propias redes y confirmó que se trata de él quien sale en la grabación.

A través de sus historias de Instagram, Gabriel Soto dijo haber sido víctima de esa filtración y que se sentía muy vulnerable por la manera en que se violó su intimidad. Esto es lo que dijo al respecto.

"No voy a hablar mucho del tema, lo único que quiero decirles es que me siento muy vulnerable por la manera en que se violó mi intimidad y dejar en claro que esto pasó hace muchos años. Me hago completamente responsable de este tema", dijo el actor.