Gabriela Bo, expareja de Cristian Castro revela: ''él me golpeó''

CIUDAD DE MÉXICO.- Gabriela Bo, ex esposa de Cristian Castro, reveló detalles de su matrimonio, que tuvo lugar entre 2003 y 2004.

El programa argentino "El Run Run del Espectáculo" leyó una carta que la paraguaya había mandado a uno de los conductores y apoyó las acusaciones de Yolanda Andrade, ya que ella misma había pasado por una situación similar.

" Le creo a Yolanda cuando dijo que Cristian golpeó a Verónica. Yo lo viví en carne propia, me golpeó . Lo cuento y hasta yo me doy lástima, era muy chica y eso no fue nada. Aún no conté lo peor".

La modelo también reveló el tormento que vivió mientras estuvo casada con el intérprete de temas como "Yo quería" y "Volver a amar", ya que tenía un comportamiento fuera de lo normal.

Gabriela Bo contó un poco sobre la extraña cotidianidad que vivió con el también actor.

"Un día me dio tanto miedo verlo tan loco que las escondió en el secarropas y en la noche me proponía ir al súper para salir y no dormir. Teníamos que dormir de día, no era normal, pero él no creía en ayuda médica y menos psicológica".