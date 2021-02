Gaby Crassus perdió a su madre, suegro y esposo en tres meses

MÉXICO.- La conductora Gaby Crassus está pasando uno de los momentos más difíciles de su vida. En unos meses fallecieron su esposo, Rodrigo Mejía, su madre y su suegro.

"Así te queremos recordar con esa sonrisa de abuela que ama por sobre todas las cosas a sus nietos. Te nos fuiste tan rápido mamá… Vuela alto siempre junto a nosotros, tus nietos Matías y Mauro, Rodrigo y yo siempre le llevaremos en nuestro corazón", escribió en su cuenta de Instagram en noviembre pasado.

Su suegro también falleció

Posteriormente, el pasado 31 de enero, don Salvador Mejía, padre de su esposo Rodrigo, también murió. La noticia del deceso la confirmó el cuñado de la conductora, Salvador, a través de una publicación en redes sociales.

Le dice adiós a su esposo

Posteriormente, el 11 de febrero murió el actor de producciones como Cuidado con el Ángel. La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) dio a conocer la noticia de la muerte del histrión.

"Me niego a aceptar que nunca más me verás así, que no me vas a abrazar, que no voy a ver más esa sonrisa hermosa que iluminaba todo lugar al que entrabas. Amor de mi vida ¿Por qué te fuiste tan pronto?", compartió Gaby en redes sociales.

"Me niego a aceptar que nunca más me verás así, que no me vas a abrazar, que no voy a ver más esa sonrisa hermosa que iluminaba todo lugar al que entrabas. Amor de mi vida ¿Por qué te fuiste tan pronto?", compartió Gaby en redes sociales.

Pide tiempo para recuperarse

El viernes, Crassus pidió a sus amistades más cercanas que compartieran un comunicado a su nombre. Varios se hicieron cargo de pasar el mensaje de su amiga.

“Queridos amigos y medios de comunicación: escribo estas líneas a petición de mi entrañable Gaby Crassus. Como es de su conocimiento, nuestro querido Rodrigo Mejía falleció a causa del daño pulmonar derivado del COVID, que ya había superado hace unas semanas. Les agradecemos las enormes muestras de cariño y les pedimos respeto y privacidad en estos momentos tan difíciles para ella, sus hijos, familiares y amigos”, pedían todos los textos.