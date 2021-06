Gaby Espino: "me dio durísimo, me tumbó" la segunda dosis antiCovid

"A veces una amanece 'pabajo', pero pues a subir el ánimo".

Gaby Espinosa generó recientemente preocupación entre sus seguidores tras publicar este mensaje en sus historias de Instagram, lo que llevó a muchos de sus fans a interesarse por lo que le estaba sucediendo.

Le afectó vacuna antiCovid

Siempre pendiente de los mensajes que le hacen llegar sus seguidores a través de las redes sociales, la actriz venezolana no tardó en explicar a qué se debe su bajo estado de ánimo.

"Me vacuné, me puse la segunda dosis de la vacuna de Pfizer hace como 6 días y me dio durísimo, o sea durísimo, me tumbó", compartió la también empresaria, quien es de las pocas actrices latinas que presume tener más de 11 millones de seguidores en Instagram.

Fiebre y cansancio

"Estuve con fiebre, mucho cansancio, entonces han sido unos días como que me despierto bien, hago mis cosas, empiezo a entrenar no sé qué y me tengo que ir a mi casa. O sea, he tenido que suspender un montón de cosas porque me siento mal", reconoció.

Gaby Espino, que concluyó meses atrás su participación antagónica en la recién finalizada telenovela de Telemundo La suerte de Loli, expresó que va mejorando poco a poco.

"Ya hoy me siento un poco mejor. Hoy tengo un compromiso de una persona muy especial y por eso salí de mi casa, pero han sido días con el ánimo bajo, o sea como energía física abajo, pero bueno, lo emocional está arriba", señaló la mamá de Oriana y Nickolas.

Celebración en un yate

El compromiso al que se refería Gaby era el cumpleaños de un amigo, el actor mexicano Felipe Betancur, quien también participó en la telenovela La suerte de Loli.

Gaby Espino de cumpleaños en un yate.- Foto Instagram Gaby Espino

La celebración se llevó al cabo a bordo de un lujoso yate y estuvieron presentes otros actores como Mauricio Henao y María Elisa Camargo, así como también el cantante Llane.