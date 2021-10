Gaby Spanic hace dolorosa confesión; fue víctima de violencia doméstica

La actriz reveló en reality que participa una fuerte confesión sobre el padre de su hijo, quien también intentó pegarle.

MÉXICO.— Gaby Spanic, quien es participa en el reality "La casa de los famosos", se atrevió a hacer una dolorosa confesión sobre el padre de su hijo, de quien no sabe nada hasta la fecha. La actriz también reveló a sus compañeros que estuvo a punto de perder a su hijo, debido a la violencia doméstica que vivió.

Una confesión que nadie se esperaba

La venezolana recordó algunos de los momentos más difíciles en su vida, los cuales según ella han forjado el ser humano que es hoy día.

Y aunque la actriz hizo un repaso por situaciones muy complicadas como la pobreza que vivió de niña, la traumática muerte de su primer novio, su fallido matrimonio o el intento de envenenamiento que sufrió en el año 2010 en plenas grabaciones de la telenovela "Soy tu dueña".

Gaby reveló que si bien su pequeño fue producto del gran amor que se tenía ella y su pareja, un día llegaron los chismes y con ello, los problemas también, debido a esta situación la relación terminó.

"Le dijeron a él que mi hijo no era su hijo, fueron muchos chismes, muchas cosas, tuvimos varios enfrentamientos, luego intentó pegarme", recordó visiblemente emocionada Gaby Spanic.

Sin embargo, la protagonista de "La Usurpadora" sorprendió a sus compañeros al revelar que en una de esas peleas, tuvo sangrado y casi pierde a su hijo.

"Estuve a punto de perder a mi hijo estando embarazada y le dije: 'vete, vete, si tú crees más en los chismes que en mí, vete, yo no voy a perder un hijo'. Hasta el sol de hoy no lo he visto", explicó con pesar la actriz.

Lo extraña, pero no le interesa saber de él

La actriz de telenovelas como "Prisionera" y "Tierra de pasiones" confesó que, aunque su hijo "extraña mucho a su padr", Gabriel de Jesús, de 13 años de edad, no tiene ningún interés en conocer a su padre.

"Mi hijo lo extraña mucho. Hoy en día ya no lo quiere conocer. No le he sembrado odio, pero fue muy duro estar sola como madre hasta el sol de hoy por dimes y diretes, por chismes de la prensa, por mentiras", se sinceró la actriz entre lágrimas.

