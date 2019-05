Gael García se “deja ir” cuando la hace de director

Se siente cómodo

CANNES.— Gael García Bernal se siente más relajado en el Festival de Cine de Cannes como director que como actor. “Como director todo está hecho”, dijo el realizador de “Chicuarotes”, que se exhibió en la selección oficial pero fuera de competencia.

“No hay más nada que hacer. Así que simplemente, no sé, me dejo ir. Y me encanta la película, me gusta mucho. Me gusta lo que todos hicimos, todos los colaboradores hicieron un gran trabajo y estoy orgulloso de ellos y feliz”, declaró en entrevista con The Associated Press.

“Chicuarotes” sigue a dos amigos adolescentes de Ciudad de México que apelan al crimen en un intento por cambiar sus vidas. Gael admite que la vida de los personajes es completamente ajena a lo que él conoció mientras crecía.

“Lo sorprendente del mundo en que viven es que ellos crecieron en algo que me es lejano”, explicó. “Crecí con una familia muy amorosa y estos chicos no. Y yo no puedo entender cómo alguien crece de ese modo”.

“Hay algo sobre querer conocer a una persona… (y) las consecuencias de este ciclo de violencia que ellos atraviesan”, apuntó.

García Bernal, más conocido como actor, tenía planes de hacer la película desde hace una década, pero decidió ponerla en pausa tras el nacimiento de su hijo. “Tuve que salirme un poco de esto. Pero la estuve revisitando constantemente y ahora terminé de hacerla”.

La historia es protagonizada por Daniel Giménez Cacho, Dolores Heredia, Benny Emmanuel, Gabriel Carbajal y Leidi Gutiérrez.

Gael recordó que la audición de actores fue uno de los aspectos más complicados de la producción, particularmente la selección de Emmanuel para el papel protagónico de Cagalera.

“Teníamos que encontrarlo, o más bien él a nosotros, más bien él tenía que descubrirnos a nosotros porque eso es más o menos lo que terminó ocurriendo. Hicimos talleres por dos años con actores y fue realmente bueno. Fue maravilloso”.

Contra el capitalismo

En la inclasificable “Parasite”, el coreano Bong Joon-Ho carga con dureza contra el capitalismo que domina el mundo y saca a relucir los instintos más bajos del ser humano. La película, reporta la agencia de noticias EFE, fue muy bien recibida en el festival, donde compite por la Palma de Oro.

La historia comienza como una comedia negra y poco a poco va girando hacia una mezcla de géneros que componen una certera crítica de la sociedad actual.

“Sería un poco extraño si en mis filmes no hubiera mensajes políticos o sociales”, afirmó el director en una rueda de prensa, en la que resaltó que el cine coreano no sigue los códigos de género estadounidenses.

“Hemos puesto nuestro toque coreano para contar historias sociales o políticas”, señaló Bong, que se siente deudor del cine de Kim Ki-Duk, el director que abrió el camino internacional a los realizadores coreanos.

“Parasite” cuenta la historia de una familia que vive en un sótano, en condiciones precarias desde que los padres perdieron el trabajo y con hijos que buscan empleos para ganar algo de dinero mientras sueñan con ir a la universidad.

La familia se encuentra de repente trabajando al servicio de un rico empresario en una lujosa casa que se convierte en un elemento importante de la historia.

“El 80 por ciento de la historia se desarrolla en la casa, en los diferentes espacios verticales que se relacionan a través de las escaleras”, un elemento arquitectónico y muy cinematográfico.

“Yo quería respetar las convenciones y los códigos, pero al mismo tiempo tenía ganas de destruirlo todo. Son dos sentimientos contradictorios que habitan en mí”.

“Un cura tiene una Biblia al lado; un abogado, el código penal. Nosotros, los directores, no tenemos Biblia, tenemos nuestro instinto”, indicó el cineasta.

Por otro lado, “Nuestras madres”, del guatemalteco César Díaz, obtuvo ayer el premio de la Sociedad de Autores y Compositores Dramáticos de la Semana de la Crítica, sección paralela del festival que otorgó su máximo galardón a la película de animación “J’ai perdu mon corps”.

La cinta pone el foco en los desaparecidos en Guatemala por el conflicto armado y su identificación. “Agradezco que nos hayan permitido mostrar el filme aquí. Aún no me lo creo. Las películas no se hacen solas y ésta se ha hecho con un equipo maravilloso”, manifestó Díaz.

Distinción

Alejandro González Iñárritu recibió anteayer la distinción de Comandante de la Orden de las Artes y las Letras de Francia. El reconocimiento lo otorga el Ministerio de Cultura del país.

Se fue

María Novaro, directora del Instituto Mexicano de Cinematografía, abandonó Cannes y dejó sin concretar las actividades planeadas. La medida se dio por el anuncio de que no se había autorizado su viaje al festival.