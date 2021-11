Gael García se une al universo Marvel; protagonizará serie

El afamado actor se une al Universo Marvel tras anunciarse que interpretará a un hombre lobo en una nueva serie de Disney+.

EE.UU.— Gael García se convirtió en el nuevo fichaje del Universo Marvel ahora que se enfocará a los héroes de extracción supernatural; de esta manera, el actor mexicano será el personaje principal de las historietas "Werewolf by Night".

De acuerdo con medios internacionales, el histrión protagonizará el especial de Halloween de Marvel Studios que se estrenará en Disney Plus.

Te puede interesar: David Zepeda aparece en "Venom 2"; filtran su participación en la película

Se habla de que su personaje debutará en la serie "Caballero Luna", otro de los héroes místicos de la factoría. Por el momento, no se sabe qué personaje adaptarán de las distintas ediciones de "Werewolf by Night", ya que en los cómics hay dos versiones de este hombre lobo, que son 'Jack Russell' y 'Jake Gomez'.

Muchos se inclinan a que, por tratarse de la contratación de Gael García Bernal, se decanten por 'Jake Gomez', quien tenía raíces nativo-americanas, mientras que 'Jack Russell' era centro-europeo. Aunque éste es el que entró en contacto con "Caballero Luna", así que probablemente harán una fusión de ambos personajes.

Según The Wrap, el actor mexicano Gael Garcia Bernal liderará el elenco del especial de Halloween hecho para Disney Plus por Marvel Studios WEREWOLF BY NIGHT. pic.twitter.com/upEWlSIy2U