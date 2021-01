Gael nunca fue a ver su papá, afirma Bella de la Vega (Vídeo)

El fallecimiento del actor y director José Ángel García Huerta parece traer una cola de escándalos en su familia.

Todo comenzó cuando su expareja, la actriz Bella de la Vega, publicó fotos en su cuenta de Facebook de ella junto al cadáver. Según ella, ya había hablado el tema con el difunto.

Se echan culpas

Luego de eso, una sobrina del actor y el hermano de Gael García hablaron públicamente y dijeron que no creían que José hubiese estado de acuerdo con ello.

En contraparte, Bella culpó al protagonista de “Amores perros” de no cuidar a su padre y de no haber tomado una decisión en conjunto para recomendarle que lo internaran en un hospital.

No le respondía

"Gael andaba aquí en México, en Valle de Bravo, cuando José Ángel ya le hablaba con mucho trabajo.

"Le decía 'Hijo, estoy muy mal, ya mis pulmones ya no pueden más, no sé qué hacer' y Gael le decía 'Cálmate, tómate una pastilla, tómalo con calma, no te preocupes'. No le dijo 'Voy a pasar a verte, papá, para llevarte a un hospital'", dijo Bella ante las cámaras del periodista Eden Dorantes.

Yo lo cuidé

"Si yo oigo así a mi mamá o papá voy a verlos, a ver cómo estás, si estás postrado en una cama yo te saco de ahí y te llevo a un hospital a como dé lugar. Yo estuve cuidándolo en casa por muchos días, dándole medicamentos que nos dio el doctor", agregó.

Además contó que, al no tener una buena relación con Gael García, no pudieron tomar una decisión en conjunto para recomendarle que internaran a su papá en un hospital.

Como última voluntad del padre de Gael García, Bella se quedará con sus cenizas ya que él le prometió que la cuidará desde el cielo.

