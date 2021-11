Gal Gadot será la 'Reina Malvada' en la nueva cinta de Blancanieves

LOS ÁNGELES.— Gal Gadot interpretará a la 'Reina Malvada' de la historia de Blancanieves en ("Snow White and the Seven Dwarves"), la nueva versión que está preparando Disney sobre este famoso cuento.

OFICIAL: #GalGadot interpretará a la Reina Malvada en la película live action de #Blancanieves que prepara #Disney. Recordemos que #RachelZegler fue la elegida para dar vida a la Princesa en el nuevo proyecto de la casa del ratón 🍎👑 pic.twitter.com/jiQGgg0usS — Gaby Meza - 🍿🌈 (@GabyMeza8) November 3, 2021

El portal Deadline detalló que Gal se unirá como villana al reparto de esta película en el que ya aparecía la actriz latina Rachel Zegler, la elegida para ser Blancanieves.

Rachel Zegler y Gal Gadot se pondrán a las órdenes del director Marc Webb en esta película que seguirá la reciente estrategia de Disney de recrear sus clásicos animados con acción real y actores de carne y hueso.

Gal Gadot será The Evil Queen en la adaptación live-action de Blancanieves de Disney🍎 pic.twitter.com/b5TO8Ee2oU — Diana Su (@_DianaSu) November 3, 2021

Una versión más de Blancanieves

Cabe destacar que la cinta "Blancanieves y los siete enanos" ("Snow White and the Seven Dwarfs" 1937) basado en un cuento de los hermanos Grimm, fue el primer largometraje de Disney y con el paso de los años se convirtió en una cinta imprescindible de la historia de la animación.

Asimismo, la narración de Blancanieves ha sido objeto de algunas versiones modernas como "Mirror Mirror" (2012), con las actrices Julia Roberts y Lily Collins; o "Snow White and the Huntsman" (2012), con Kristen Stewart y Chris Hemsworth.

Blancanieves con Gal Gadot: se confirma que el espejo es tonto. pic.twitter.com/L6Nm7XSPm4 — XR GG 🇪🇸🇪🇺 (@xrgg9) November 4, 2021

