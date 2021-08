Galán de ''Sin senos sí hay paraíso'' revela que es gay ''sin culpas''

Roberto Manrique, actor que da vida a Santiago en la novela “Sin senos sí hay paraíso”, sorprendió a sus seguidores en Instagram, al identificarse como un hombre homosexual.

“Realmente no siento que esté saliendo del clóset, pero me estaba engañando. Hay una parte de mí que no puede fluir hasta que yo le diga: ‘no tienes de qué sentirte culpable’”, afirmó Manrique, de 42 años, en declaraciones citadas por “La Teja”.

El histrión de la producción de Telemundo, protagonizada por Carmen Villalobos, explica que no había tenido la necesidad de hablar al respecto, porque su familia y amigos cercanos estaban enterados de su identidad sexual.

Roberto Manrique y la ''culpa'' por sentirse diferente

No obstante, cuenta que desde muy pequeño sentía culpa debido a que creció en un entorno “que no me permitía ser quién era, donde la vulnerabilidad no era digna, estaba juzgada y donde llorar no era de hombres”.

De hecho, cuenta que si decidió hablar francamente del tema era precisamente para que los jóvenes que aún están afrontando su proceso de identidad, supieran que no deben sentirse culpables.

Además, añadió que desde hace siete años mantiene una relación con “un novio maravilloso”.

Su vídeo tomó por sorpresa a sus miles de seguidores, ya que es considerado uno de los galanes más populares de la televisión en Colombia y Estados Unidos con producciones como “Sin senos sí hay paraíso”, “Los Victorinos” y “Flor Salvaje”, entre otros.