Galilea Montijo insinúa que Laura Bozzo huyó de México

CIUDAD DE MÉXICO.— Laura Bozzo fue vinculada a proceso con prisión preventiva el pasado 11 de agosto tras darse a conocer que cometió defraudación fiscal que rebasa los 12 millones de pesos.

Un juez de control del Sistema de Justicia Penal en el Estado de México le dio a la peruana un plazo de 48 horas para que ingrese por cuenta propia al reclusorio de Santiaguito en Almoloya. Estos detalles fueron informados en el matutino de "Hoy", donde llamó la atención un comentario que hizo Galilea Montijo.

En el programa de Televisa, la presentadora, quien celebró su décimo aniversario de bodas junto a Laura Bozzo y otros famoso, aseguró que no sabe nada de su supuesta amiga y colega. Por este comentario, la tapatía habría insinuado que la conductora de "Laura sin censura" huyó del país.

"No hay mucha información, por lo que nos están diciendo. No la encontramos, no contesta, entonces no sabemos mucho", dijo con notoria preocupación la presentadora de "Hoy".