Galilea Montijo es una de las conductoras más reconocidas en México, sin embargo últimamente se ha visto envuelta en varias polémicas. En esta ocasión fue la presentadora Lilí Brillanti quien dio a conocer una supuesta pelea que tuvieron hace unos años, donde Galilea amenazó con golpearla. Aquí los detalles.

¿Qué pasó entre Galilea Montijo y Lilí Brillanti?

De acuerdo a las declaraciones de la ex conductora de Venga la Alegría, a Galilea Montijo se le "juntó todo", pues mientras ellas protagonizaban el programa "Vida TV" que ya se estaba haciendo famoso, la presentadora acababa de ganar Big Brother, estaba empezando su relación con Cuahtémoc Blanco y el carisma y belleza que tenía hicieron que todo fuera un "boom".

"Todo se le juntó y se fue a las nubes. No sé si se le subió, pero sé que se ocupó mucho, te absorbe el trabajo” declaró Lilí Brillanti

Asimismo reconoció que entre ellas hubo varias discusiones y altercados pero la que más recuerda fue una vez que Galilea intentó golpearla pero no lo hizo porque "es una dama".

“No sé si me le cruce en la cámara, o qué paso... y durante los ensayos de un sketch que teníamos de ‘Dos niñas de cuidado’ me dijo que no me pegaba por que conocía a mis papás y los respetaba, en otras palabras, que ella era una dama"

Lilí Brillanti comentó que en ese momento ella era bastante inmadura y no sabía como defenderse, pues ella veía a Galilea como una amenaza para golpearla, pero igual dice que en este momento ambas ya maduraron y que pese a que no lograron establecer una amistad, las diferencias quedaron atrás con el tiempo.

Galilea Montijo confirma que sí iba a golpear a Lilí Brillanti

Galilea Montijo ya salió a dar su versión de los hechos sobre la pelea con Lilí Brillanti hace unos años y aunque ella negó haberla amenazado confirmó que sí se aguantó para no golpearla pues asegura que era su compañera quien le "ponía la cara" y ella simplemente le dijo que no caería en su juego.

“Lo que ella sentía era esta parte de complejo, que si yo le mandaba quitar la ropa, que si yo le mandaba que no la maquillaran; hubo muchos chismes alrededor, como siempre hay en todas las producciones. Ella, como lo hacían todos los reporteros, filtraba todas esas notas en contra mía” comentó Galilea

De igual manera reconoció que nunca la llegó a considerar su amiga y que la realidad es que sí la llegó a confrontar pues asegura que ella siempre estará dispuesta a defenderse sin importar quien sea ni la situación ya que ella viene de "barrio".

“Después de tanto, llegó un momento en que sí la confronté, y ustedes saben que una viene del barrio; yo soy de barrio y en el barrio una aprende a defenderse, y yo siempre me voy a defender, con fama, sin fama, con dinero, sin dinero... Hasta que un día le dije: ‘Haber, maestra, o lo arreglamos, o lo arreglamos”,