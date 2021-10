Galilea revela por qué su esposo, Fernando Reina Iglesias, renunció

MÉXICO.- El caso de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga ya empezó a “salpicar” a su círculo cercano, como a la conductora Galilea Montijo, quien la semana pasada fue señalada por recibir un millonario regalo de Gómez Mont. La llama se avivó cuando se conoció que su esposo, Fernando Reina Iglesias, dejó su cargo en la tesorería del Estado de México.

Galilea Montijo dejó “Hoy”

Lo primero que activó las alarmas fue que la conductora dejó el programa de Hoy y después la renuncia de su esposo como titular del Despacho de la Tesorería Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Estas actitudes sembraron sospecha en millones de internautas, quienes usaron las redes sociales para hacer el nexo con el caso “Gómez Mont”. No obstante y antes de que los rumores crecieran, Galilea rompió el silencio.

La conductora estaba saliendo de Televisa San Ángel cuando fue cuestionada por reporteros y les enfatizó que lo mejor es callar.

“No voy a comentar nada del tema. Con todo respeto para ustedes quienes están, yo la verdad no sé del tema. Entonces, como te digo, de la última vez me quedó la experiencia, empezaron a mover comentarios míos que la verdad no ayudo en el tema, entonces me voy a callar y no voy a decir nada”, dijo.

¿Por qué renunció Fernando Reina Iglesias?

Durante la presentación de una nueva máscara de pestañas creada por Alfonso Waithsman, amigo de Galilea, la conductora resaltó que su esposo renunció porque se convirtió en diputado suplente de Tonatiuh González Case, quien está vinculado al caso de una red de trata de personas en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la Ciudad de México.

También explicó que su ausencia de Hoy se debe a las secuelas del Covid-19.

“Me asusté porque me empecé a sentir muy mal, unos dolores de cabeza que me dan, dolores de ojo, y bueno pues la presión. Literal sí, ya me quedé hipertensa, el derrame de corazón, estoy con medicamento, la pericarditis también”, señaló Galilea.

En este momento, tras girarse la ficha de la Interpol, Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga, su esposo, son buscados en 190 países.