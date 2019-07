“Game of Thrones” brinda por última vez en la Comic-Con

San Diego.— “Game of Thrones” brindó por última vez en la Comic-Con, en un acto en el que estrellas de su reparto repasaron el legado de una serie que hizo historia en la televisión.

Maisie Williams (Arya Stark en la serie), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister), Isaac Hempstead-Wright (Bran), John Bradley (Samwell Tarly), Jacob Anderson (Grey Worm), Liam Cunningham (Davos Seaworth) y Conleth Hill (Varys) conformaron la delegación de “Game of Thrones” que se presentó en San Diego (EE.UU.).

As estrelas de Game of Thrones hoje no San Diego Comic Con! ✨#SanDiegoComicCon2019 pic.twitter.com/O5g86LemKf — Daenerys Targaryen (@Daenerys_GOT) 19 de julio de 2019

No obstante, hubo fans que criticaron en las redes sociales que a este evento llamado a ser un homenaje final a “Game of Thrones” no acudieran David Benioff y D.B. Weiss, los dos creadores y máximos responsables de la serie.

El evento de “Game of Thrones” combinó chistes y curiosidades sobre la serie con comentarios más sentimentales y profundos sobre la huella que ha dejado esta superproducción de HBO.

El panel final de “Game of Thrones” en la Comic-Con se celebró pocos días después de que la serie obtuviera 32 nominaciones para los Emmy, un extraordinario número de candidaturas con los que la serie basada en las novelas de George R.R.

Martin batió el récord de menciones para una misma edición de los premios más importantes de la pequeña pantalla.