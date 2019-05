Game of Thrones: lo que sabemos del final y los memes del capítulo 5

Los memes del quinto capítulo de Game of Thrones arrasaron

Game of Thrones estrenó el quinto capítulo de la temporada 8, el cual creó un debate entre los usuarios de redes sociales, quienes las llenaron de memes alusivos al episodio. Este capítulo era decisivo, pues la semana pasada se filtró lo que podría pasar en el final de Game of Thrones. El cierre no tiene nada contentos a los fanáticos, porque no creen que sea la manera de cerrar “magistralmente” la producción.

Según lo que ocurrió ayer, es probable que el final SÍ SEA REAL. Aquí los memes que se llevaron la noche. Si no te gusta leer spoilers (más allá del quinto episodio), te recomendamos que dejes de leer tras las imágenes, porque podrías arruinarte el final.

Que manera de limpiarse la raja con la trama de la serie wn #DominGOT pic.twitter.com/0QMjrjZiFh — McLOVIN (@2003Kamy7) May 13, 2019

Tyrion a Jaime: “Fuiste el único que no me trató como un monstruo. Eres todo lo que tengo”



Yo:#GameOfThrones #DominGOT pic.twitter.com/dgR733a9vm — Roxx (@Rooxfig) May 13, 2019

Ratifico lo de la semana pasada. Este SEÑOR tenía clarísimo lo que iba a pasar y nadie le dio pelota. Hoy más que nunca lloremos y recordemoslo. Descansa en paz, Lord Varys. #GameOfThrones pic.twitter.com/kmvLFuocUf — ℳαтт🇫🇷 (@mati_lopez21) May 13, 2019

#GameOfThrones

Cuando Drogon mató a Varys: Ay, nooo.

Cuando atacó a la Flota de Hierro: pic.twitter.com/MdkBoPCvVU — Mariana💚 (@MardeMadariaga) May 13, 2019

– Daenerys Season 1: Yo no soy como mi padre.

– Daenerys Season 8: pic.twitter.com/DQZhoxmrsi — BTK (@PeralthaDen) May 13, 2019

La cara de #Arya imaginando las mil formas en las que va a matar a #Daenerys #GameOfThrones pic.twitter.com/xgx68MoI55 — ɘꙅɿɘvɘЯ ᴎI ᴎɘƚƚiɿW (@weare_magic) May 13, 2019

A Cersei cuando la Montaña mata a Qyburn #GameofThrones pic.twitter.com/JPihhDxju7 — Juli Cabrera (@trafalmejas) May 13, 2019

Yo hoy después de 8 temporadas, viendo la muerte de Cersei. #GameOfThrones pic.twitter.com/gsLT8MlZsG — milguoki (@simondice1) May 13, 2019

Varys viendo todo desde el cielo de que… #GameOfThrones pic.twitter.com/jWTIDOBC0h — Joarya Stark (@Joaqosmico) May 13, 2019

Game of Thrones; se filtra el posible final

Antes que nada recordemos que hace un año Emilia Clarke,en entrevista para Hollywood Reporter, dijo que HBO grabó diferentes finales para la serie, prometiendo un cierre perfecto para los seguidores.

Sin embargo, se filtraron spoilers en el canal de Youtube Geek+ Gamers que resultaron casi 100 por ciento reales. Los comentarios que leerás a continuación son de fanáticos que leyeron la filtración que se publicó en Reddit.

Lee bajo advertencia.

Tu percepción de la batalla en King’s Landing puede cambiar, algunas filtraciones se referían al destino que tomaría la historia en el capítulo 5. Juzga si sucedieron.

ACABO DE LEER TODAS LAS FILTRACIONES DE GOT. YA NO QUIERO EL FINAL. CANCELE EL PROGRAMA … SI TODO ESO ES CIERTO … LA GENTE TENDRÁ UN MAL SABOR DE BOCA DESPUÉS DE DEDICAR TANTO TIEMPO A ESTE PROGRAMA #GOT #GAMEOFTHRONES

El usuario respondió así a una filtración sobre el capítulo 5. Presuntamente, Arya y Jaime Lannister se infiltrarían a través de las cloacas y Jaime sería encerrado en la Fortaleza Roja.

En Rocadragón, Daenerys descubriría el plan de Varys para traicionarla, y éste sería enjuiciado junto a Tyrion, la madre de los dragones decidiría que, el primero sea quemado vivo mientras que al segundo le perdonaría la vida. Además de esto, Daenerys descubriría que Sansa conspiró contra ella al revelar la identidad de Jon Snow.

OBSESIONARME CON ESTAS FILTRACIONES DE GOT (APARENTEMENTE LEGÍTIMAS) ME HA ESTADO MATANDO. ¿POR QUÉ DEBES ARRUINAR TODO INTERNET? DÉJAME ESTAR DECEPCIONADO EN 2 SEMANAS CON TODOS LOS DEMÁS. #GAME OF THRONES

Un usuario enojado comentó a esta supuesta trama “Daenerys enloquece y quema a cientos de civiles y destruye la Fortaleza Roja”, después de la masacre ya nadie cree que Daenerys deba gobernar los Siete Reinos.

El último episodio muestra que en su locura, la chica Targaryen declara como traidores a Bran Stark, Samwell Tarly y Sansa Stark, por lo que Jon Snow tiene que revelar su identidad y acabar con la vida de su tía y con Drogon. Finalmente, el último Targaryen deja el Trono de Hierro a Tyrion, Sansa y Gendry.

Los fanáticos de la serie simplemente no están contentos con el supuesto final.

.- Con información de Express de Reino Unido