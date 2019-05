“Game Of Thrones” terminó: ¿Qué sigue?

Series que puedes ver post GOT

“Game Of Thrones” (GOT) terminó. No importa si el final le gustó o no a los fanáticos, la serie ya ha cerrado un ciclo. Pero pensando en la “depresión” post GOT, la producción de HBO ha preparado un documental de dos horas que presentará el domingo 26 de mayo.

“Game Of Thrones: The Last Watch” presentará un detrás de cámaras en el que incluirá las lecturas previas a los episodios, entrevistas con el elenco y equipo de producción, así como escenas de la filmación de cada capítulo, de los seis que conformaron la temporada final de la serie inspirada en los libros de George R.R. Martin.

Para muchos fanáticos no será fácil dejar atrás los ocho años de GOT en la televisión, por lo que quizá muchos necesiten una “luz” que los guíe hacia nuevas historias. Es por eso que aquí te presentamos algunas series a las que puedes darle una oportunidad.

Series en HBO

Si ya pagaste una anualidad o el mes por HBO GO, no te preocupes, la plataforma aún te ofrece varias historias interesantes.

Si lo tuyo es la ciencia ficción puedes darle “play” a “Watchmen”, cuya primera temporada está por llegar a la pantalla de HBO (la fecha aún está por confirmarse).

Aunque poco se sabe de esta serie, más que sería una especie de drama policiaco (o paramilitar) gracias al Teaser presentado por el canal de paga; lo seguro es que habrá un gran duelo histriónico gracias a un elenco conformado por Regina King, Jeremy Irons, Don Johnson, Jean Smart, Tim Blake Nelson, Louis Gossett Jr., Yahya Abdul-Mateen II, Hong Chau, Andrew Howard, Tom Mison, Frances Fisher, Jacob Ming-Trent, Sara Vickers, Dylan Schombing y James Wolk.

La segunda temporada de “Big Little Lies” llegará a HBO el 9 de junio próximo. Por si fuera poco haberse alzado como la Mejor Serie de los Premios EMMY 2018, la producción de HBO apuesta a lo grande con la inclusión de Meryl Streep en esta nueva etapa.

El elenco de este drama ya estaba plagado de mujeres fuertes en pantalla, desde Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Alexander Skarsgård y Zoe Kravitz, entre otros. El misterio de una muerte da pie a la historia de esta segunda entrega, así que si te gusta el misterio, esta también es tu opción.

“Chernobyl” es otra de las grandes apuestas de la plataforma. La primera temporada ya presentó los primeros dos capítulos, capturando a la audiencia con la historia alrededor de uno de los desastres nucleares más importantes de nuestra era.

El protagonista es Valery Legasov, un personaje real encargado de definir el accidente y responder a la pregunta más grande: ¿Cómo y por qué ocurrió la explosión? Y ¿cuáles son las consecuencias? En esta producción aparecen actores como Jared Harris, Emily Watson, Stellan Skarsgård, Adam Nagaitis, Barry Keoghan, Ralph Ineson, David Dencik y más.

De regreso a Netflix

Ahora que si lo que prefieres es regresar a Netflix, la plataforma acaba de anunciar la quinta temporada de una de las series más controvertidas y que más “escalofrío” han provocado a muchos: “Black Mirror”.

Con tan solo tres episodios, la serie explora el impacto psicológico de las redes sociales, la ausencia de las personas ante las mismas, la soledad, las construcciones interpersonales ya sea en la amistad o el romance, entre otros. En esta nueva entrega vemos a actores conocidos como Topher Grace, Anthony Mackie y Miley Cyrus.

Por si aún no la has visto, aún puedes ponerte al día antes del estreno de la tercera temporada de “Stranger Things” (4 de julio). Se trata de una serie de ciencia ficción que lo mismo ha cautivado a adolescentes y jóvenes adultos.

Finalmente, si quieres seguir enganchado a historias de fantasía puedes probar con “Vikings”, “The Last Kingdom”, “Frontier” (con Jason Momoa) y “Black Sails”.