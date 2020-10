"Gamma" provoca que Bárbara de Regil cancele sus clases de ejercicios

CANCÚN.— Bárbara de Regil compartió en sus redes sociales que la tormenta tropical "Gamma" la sorprendió mientras descansaba con su familia en Cancún, Quintana Roo.

En sus Instagram stories, la influencer relató los efectos de la tormenta que esta tarde ingresó por la zona de Tulum, ocasionado lluvias y vientos en toda la península.

En un vídeo, Bárbara señaló que tuvo que posponer las clases de ejercicios que iba a dar debido al mal tiempo.

“Salí muy contenta a darles esta clase a las 11 de la mañana, pero Cancún me sorprendió con un huracán. No lo puedo dar, el internet no está bueno”. “Vean esto, todo está empapado, mi casa se empapó. Todo está fuerte, fuerte. Vean todo esto tipo… no, no se puede”, indicó.