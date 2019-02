Geraldine Bazán cuenta la historia sobre la infidelidad de Gabriel Soto

Geraldine Bazán contó a través de un video la historia sobre como se dio cuenta que Gabriel Soto le era infiel con Irina Baeva.

La actriz publicó un vídeo en su cuenta de YouTube titulado “Lo que realmente pasó”, donde habló sin tapujos lo que ella vivió al descubrir el engaño de su ex esposo y como Irina le mandaba indirectas sobre la relación a través de Instagram.



“Para mí esta historia, esta situación en especifico, empezó el 20 de mayo de 2017 para mí, desconozco todo lo que haya detrás en tiempo y por cuanto tiempo antes de esta fecha “, aclara.

Comenta que en esa fecha fue al teatro a apoyar a Gabriel en una obra que presentaba y estando ahí saludó a Irina, sin embargo notó algo muy extraño, pues

Noté una actitud diferente, una actitud rara, una actitud hostil, estas actitudes cuando alguien no te mira a los ojos, esas actitudes que nosotros como mujeres intuimos y sentimos”, platica.

Después de este hecho ella le preguntó a Soto si había algo entre ellos dos, cosa que el actor negó.

Relata que pasó el tiempo y empezó a notar mensajes subliminales en el Instagram de Irina, a la cual dice que seguía como a cualquier otro compañero.

Fueron imágenes y diversas historias y post en Instagram, que algo empecé a intuir, las mujeres no nos equivocamos en esos aspectos, que me llevó nuevamente ha hablar con mi ex marido”, comenta.