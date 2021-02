Germán Ortega, de los “Mascabrothers”, al borde de la quiebra (Vídeos)

Germán Ortega hace un llamado a Claudia Sheinbaum para la reapertura de teatros debido a que está atravesando por una dura crisis económica por la que vive muy preocupado.

Al borde del llanto el comediante se sincera sobre su actual situación económica, y se pregunta cómo le hará para pagar los diferentes servicios que cubren sus necesidades y lamenta que sus compañeros de trabajo se encuentren en una similar o peor situación que él.

Le cancelan tarjetas

“Debo colegiaturas, ya me cancelaron tarjetas… ¿a qué grado esperemos a que llegue?”, relató Ortega.

También afirma que emocionalmente también vive en una dura crisis, pues está en depresión, muy sensible y en tensión debido a los gastos en puerta.

Muy preocupado

Germán Ortega, reveló al programa “Sale el Sol”, que no se está muriendo de hambre, pero sí se encuentra preocupado por él y su familia, por lo que busca una reapertura total de los teatros y no el 30% de aforo que está por ofrecer el Gobierno, pues con esto no se genera un buen sueldo.

Un respiro

Para muchos actores y productores puede que esto represente un respiro del trabajo, sin embargo, no para todos; pues hay quienes está sin trabajo y atravesando por una difícil situación, tal es el caso de Germán Ortega, que relata su situación con la voz entrecortada.

Germán Ortega conocido por ser uno de los “Mascabrothers”, cuenta con varios personajes emblemáticos de la televisión mexicana y participación en reconocidos filmes como actor de doblaje.

Con información de redes sociales y Vox Populi Noticias.