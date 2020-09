Germán Romero publica su primer libro de imágenes

Hace música para la mirada

A Germán Romero se le conoce por su labor como compositor, que ha resultado en obras como “Mares”, estrenada por la Orquesta Sinfónica de Yucatán en septiembre de 2011, o “Voces escindidas”, que se escuchó por primera ocasión en el Festival Internacional Cervantino de 2016.

Pero la música no es el único de sus intereses, como lo demuestra el libro “Territorio de ausencias”, en el que Romero comparte el resultado de su primer proyecto fotográfico, que estas semanas estará presente en la VIII Feria del Libro Independiente.

De acuerdo con información proporcionada al Diario por el artista, el libro reúne 31 imágenes en blanco y negro tomadas de noviembre de 2016 a diciembre de 2019, con las que desea hacer visibles algunos modos “de habitar el Centro Histórico (de Ciudad de México), retratando personajes en situaciones de profunda intimidad personal y emocional”.

“De todas las formas posibles de hacer fotografía, la de calle es definitivamente con la que más me identifico”, confiesa Romero.

“Salir a tomar fotografías está muy cerca de ser un ritual personal, en el que dejo a un lado mi vida de músico por algunas horas o días, y camino por las calles, sin detenerme mucho en ningún lugar, analizando el flujo de personas, anticipando situaciones, atento a cualquier posible azar potencialmente simbólico, buscando una simbiosis entre el entorno y mi mirada”.

“La búsqueda de esta simbiosis me ha hecho consciente que cada entorno de algún modo me dicta lo que de él debo fotografiar. En el caso específico de la Ciudad de México, es su Centro Histórico, y sobre todo quienes lo transitan desde la marginalidad o desde el anonimato, los que atrapan mi mirada, quizás por sentir que ese sector poblacional invisible, que le da vida al quizás espacio más emblemático del país, representa un aspecto esencial del ser mexicano que no todos terminamos por hacer consciente”.

Sin concesiones

“Territorio de ausencias”, de editorial Fogra, cuenta con un texto introductorio de Roberto García Bonilla, quien explica que el autor de las fotografías “no se propone un preciosismo de la decadencia; sin concesiones, antepone principios éticos y aspiraciones estéticas”.

Romero nació en Mérida en 1966. Egresado de la UNAM, ha sido integrante del Sistema Nacional de Creadores de Arte en 2013-2015 y 2018-2020.

Entre sus obras más importantes destacan el Cuarteto de cuerdas número 3 (1999), “Ramas” (2001-2002) para violín, “Mares” (2004-2011) para orquesta, “Cuencos” (2016), electroacústica multicanal, y “Velos” (2018) para ensamble.

Fue rector del Conservatorio de las Rosas en el período 2014-2017. Su vocación pedagógica lo ha llevado a especializarse en la formación profesional del oído, disciplina sobre la que ha impartido cursos en México, España y Chile, y sobre la que escribió el libro “Formar el oído, metodología y ejercicios” (2011, Ed. Dinsic).

De un vistazo

Entrenamiento

Germán Romero coordinó el proyecto “Escucha-Imagina-Representa, cuadernos de entrenamiento auditivo” (Vol 1. 2015, Ed. Dinsic, y Vol 2, 2019, Ed. Dinsic-Cenart).

Labor académica

En la actualidad es profesor de tiempo completo en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Panamericana y dirige un taller de composición en la Escuela Superior de Música del Inbal.