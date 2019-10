Gian Marco no tiene ninguna opinión de los reguetoneros

Gian Marco dice que no tiene ninguna opinión acerca de la polémica de los reguetoneros con los Grammy Latino porque él está feliz por estar nominado a un Grammy en la categoría Álbum Cantautor y no le importa nada más.

“En el mundo de la música siempre habrá polémicas, todos tienen libertad de hablar, de cometer errores, de criticar y de ser acertados, pero yo en lo personal no tengo nada que decir, no se trata de ganar o no el premio, las nominaciones me permiten difundir mi trabajo”, comenta.

Con una longeva carrera en la música, Gian Marco menciona que fue testigo de nuevos hábitos que los asistentes que van a un concierto adquirieron, como verlo a través de un celular.

“Es problema de los asistentes a los conciertos si pagan por un boleto para vivirlo a través de un celular y verlo en su casa, la capacidad de la gente de poder apreciar algo desde la perspectiva de los sentidos, estar en un lugar y disfrutarlo se perdió por filmar, pero en este mundo tan susceptible opinar esos temas es delicado, no digo que esté mal o bien, la gente que haga lo que quiera, pero no hay nada más lindo que llevarte la experiencia en el cerebro y el corazón”, manifiesta.

No le interesó ser un artista de moda

El autor del álbum “Intuición” considera que mirar el disco en físico es algo bonito para él, pero que hoy en día se volvió una cosa cosmética. Durante toda su carrera, declara, nunca se interesó en ser un artista de moda, lo que a él le importaba era reinventarse como compositor y mantenerse en el gusto de la gente.

“Yo no hago música para satisfacer necesidades del mercado, creo música que a mí me haga feliz, y que la gente que me acompañe se sienta identificada”, afirma.

Sueña con el coloso de Reforma

Gian Marco, quien se presenta este miércoles en el Lunario del Auditorio Nacional, comenta que uno de sus sueños es tocar una vez más en el Teatro Metropólitan y también sueña con el día en que pise por fin el escenario del coloso de Reforma.