Gianluca Vacchi y su novia revelan el sexo de su bebé de forma inusual

En una sesión que incluyó la contratación de un helicóptero, Gianluca Vacchi y su novia Sharon Fonseca dieron a conocer el sexo del bebé.

"Estamos felices y agradecidos de compartir este momento especial para nosotros con ustedes. La revelación del sexo de nuestro bebé…”, se puede leer al pie del vídeo con el que el "influencer" millonario y Sla modelo hicieron oficial esta noticia.

Laescena, que fue musicalizada con el tema If The World Was Ending, tuvo como locación un enorme jardín, en el que ambos aparecen vestidos de blanco y tomados de la mano, mirando el sobrevuelo de la aeronave que desde las alturas lanzó una enorme nube color rosa.

Con eso se confirma que el millonario y la modelo 26 años menor que él serán padres de una niña.

