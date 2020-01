Gibrán de "La Academia" acusa a TV Azteca de "hacer su show"

Gibrán Gutiérrez quien salió expulsado de La Academia tras un pleito con Danna Paola confesó que todo fue simplemente un "show" de la televisora e incluso él ya ni se acordaba de lo que había dicho.

Tras hacerse viral la reacción de Danna Paola al explotar en su contra, el ex académico le reveló al youtuber Werewertumorro que "no se lo esperaba".

"Eso que le dije fue de hace dos semanas, ni recordaba y en ningún momento con afán de ofenderla pero así es la TV quisieron hacer su show, por eso solo le pedí disculpas", aseguró Gibrán.

Aprovechó la atención del youtuber para decirle que lo admiraba desde la primaria y también para pedirle un consejo.

"Si se volvió muy viral la neta, además de todo lo que te dijo, tu bien, tranquilo, no te exaltaste. En muy buena onda tu. Tu dime, ¿así no soy c*lero contigo?, porque no creas que no se todo lo que dicen Francelly y tu en La Academia", fue la peculiar respuesta de Werewertumorro.

En entrevista para "Venga La Alegría", Gibrán se justificó al decir que la televisora "exageró".

"Todos utilizamos groserías, pero está mal porque estoy en un programa, no es justificación, es grave porque estoy en televisión, todos alguna vez hemos faltado al respeto, pero reitero mis disculpas", dijo.

