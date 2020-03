"Gigaton", el mejor regreso de Pearl Jam en varios lustros

MADRID.— Pearl Jam anunció el lanzamiento de "Gigaton", el primer disco de estudio en 7 años de la legendaria banda estadounidense, que ha sido acogido por la crítica como uno de los trabajos más sólidos e interesantes de sus 30 años de historia.

Es fácil identificar ese sello noventero

Cumple así los buenos pronósticos del primer sencillo, "Dance of the Clairvoyants", no solo el más rompedor de los 12 nuevos temas sino también el más revolucionario que ha hecho en varios lustros la banda de Seattle.

Asimismo se puede notar el sello noventero que les ha hecho identificables, pero con una pátina de actualidad y experimentación.

Parte del mérito del undécimo álbum de estudio lo tiene la coproducción de Josh Evans.

Conocido por su colaboración con artistas como Soundgarden o Gary Clark Jr. y que toma el relevo aquí al trabajo realizado por Brendan O'Brien en los previos "Backspacer" (2009) y "Lightning Bolt" (2013), hasta ahora su último disco.

Un sonido "grunge" inconfundible

De su mano, "Gigaton" (Monkeywrench Records/Republic Record) adquiere la crudeza y naturalidad que estos pioneros del "grunge" tienen en vivo.

Especialmente la reconocible voz de Eddie Vedder, que tiene aquí un protagonismo notable, pero también por ejemplo la viveza de las cuerdas de Mike McCready.

