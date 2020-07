Gigi Hadid enseña su ''pancita'' de embarazo y Twitter enloquece

Gigi Hadid presumió a través de un Live en redes sociales su “pancita” de embarazo, días después de que varios de sus seguidores la acusaran de intentar ocultar su estado. La modelo espera a su primer hijo junto al ex One Direction Zyan Malik.

Aunque la modelo confirmó su embarazo, algunos seguidores comenzaron a cuestionarla sobre por qué no compartía imágenes de su vientre abultado, ya que en seis meses sus imágenes seguían siendo discretas.

De hecho, la revista Elle citó recientemente un comentario de una fanática en las redes sociales de Gigi: “¿Cómo no tienes barriga? ¡Llevo 4 meses de embarazo y mi barriga es enorme, te ves genial!”, comentó la fan en portugués.

“Este ángulo y el mono holgado crean una ilusión óptica. ¡De lado es una historia diferente! Jajaja ¡te deseo lo mejor!”, respondió Gigi.

Por lo anterior, algunos medios dieron por hecho que la joven estaba intentando ocultar su embarazo, por lo que más tarde tuvo que salir a aclarar la situación a través de Twitter:

Disguise ....? 🤨 I said in a baggy jumpsuit the front and side views are visually different stories- not that that was intentional or I was trying to hide anything. Will be proud and happy to share “insight” when I feel like it, thanks.