Gigi Hadid y Zayn Malik habrían terminado: ¿Qué pasó con Yolanda Hadid?

MÉXICO.- Gigi Hadid y Zayn Malik están en una polémica y habrían terminado entre rumores de una agresión a la madre de la modelo, Yolanda Hadid.

Personas cercanas filtraron a TMZ que Yolanda supuestamente fue atacada por el británico de 28 años la semana pasada y que estaban considerando denunciarlo con a la policía.

La respuesta de Zayn a la agresión de Yolanda

El cantante y ex One Direction decidió hablar en su cuenta de Twitter sobre su situación familiar y reveló lo qué ocurrió.

De acuerdo con su versión, negó cualquier agresión.

"Como ustedes saben, soy una persona muy privada y realmente quiero crear un espacio seguro y privado para que mi hija crezca en él. Un lugar en el que asuntos familiares no se arrojen al escenario mundial para que todos puedan tocarlos y destrozarlos. En un esfuerzo por proteger ese espacio para ella, acepté no impugnar las afirmaciones derivadas de una discusión que tuve con un miembro de la familia de mi pareja que se metió a nuestra casa mientras ella estaba fuera hace algunas semanas. Esto era y debería ser un asunto privado, pero parece que por ahora hay división y, a pesar de mis esfuerzos por restaurar un ambiente familiar pacífico que me permitirá co-criar a mi hija de la manera que ella se merece, esto se ha ‘filtrado’ a la prensa. Sin embargo, tengo la esperanza de sanar a todos los involucrados con las duras palabras compartidas y, lo más importante, sigo alerta en proteger a Khai y darle la privacidad que se merece", escribió.

También dijo que le envió un mensaje a TMZ negando todo tipo de violencia.

"Niego insistentemente golpear a Yolanda Hadid y por el bienestar de mi hija, declino dar más detalles y espero que Yolanda reconsidere sus acusaciones falsas y avance sanando los problemas familiares en privado", contó a TMZ.

Gigi y Zayn habrían terminado

La revista People reportó que la modelo y el cantante se separaron tras varios días de especulaciones y un comunicado sin entrar en detalles, donde el ex integrante de One Direction pide privacidad para la hija que tienen ambos.

"No están juntos en este momento, sin embargo, ambos son buenos padres. Ellos son los padres, pero Yolanda, por supuesto es muy protectora con Gigi y quiere lo mejor para su hija y su nieto", reveló una fuente cercana de la familia Hadid, a la publicación. Sin embargo, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto.