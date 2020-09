Gigi Hadid y Zayn Malik ya son papás: así lo anunciaron

La bebé de la modelo Gigi Hadid, de 25 años, y el cantante Zayn Malik, de 27, ya nació.

El anuncio del nacimiento lo hicieron esta noche. Según informó el ex integrante de One Direction, tanto la bebé como su esposa se encuentran bien de salud y no presentaron ninguna complicación médica.

Malik realizó una publicación en su perfil de Twitter, en el que además compartió una foto de la mano de la bebé sujetando la suya.

Our baby girl is here, healthy & beautiful🙏🏽❤️to try put into words how i am feeling right now would be an impossible task. The love i feel for this tiny human is beyond my understanding.Grateful to know her, proud to call her mine, & thankful for the life we will have together x pic.twitter.com/nvhfOkk2fw