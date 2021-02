Gina Carano fuera de The Mandalorian, por comentarios "abominables"

Gina Carano, quien interpretó a Cara Dune en la serie de Disney Plus, The Mandalorian, fue despedida por la empresa.

La decisión se tomó después de una serie de comentarios desafortunados de la actriz, que de acuerdo a la compañía, ofendían la identidad cultural del pueblo judío.

Comentario antisemita

La paciencia de Disney llegó a su límite luego de que Gina comparara ser republicano, ala derecha de la política norteamericana, con ser judío en el holocausto.

De acuerdo con la artista, la censura que vive alguien que simpatiza con la política de derecha de figuras como, por ejemplo, Donald Trump, es similar a la tragedia ocurrida durante la Segunda Guerra Mundial.

Gina Carano, estrella de “The Mandalorian”, fue despedida tras un historial de polémicos comentarios https://t.co/pw9Ks8wSdY — Infobae América (@infobaeamerica) February 11, 2021

Versión oficial

La productora de películas emitió un comunicado en el que informó que la actriz no está empleada actualmente por la compañía "y no hay planes para que lo esté en el futuro".

El hecho se produce después de que Gina Carano compartió una publicación comparando el actual trato de las personas con diferencias políticas en EE.UU. con el de la Alemania nazi.

"Gina Carano no es empleada de Lucasfilm actualmente y no hay planes de que lo sea en el futuro. Sin embargo, sus publicaciones en las redes sociales denigrando a las personas por su identidad cultural y religiosa son abominables e inaceptables", enfatizó la empresa.

No es la primera

Con ello, la actriz ya no aparecerá en la serie de The Mandalorian ni en ningún otro proyecto de la franquicia Star Wars, así lo dio a conocer Disney Plus.

Esta no es la primera vez que la Gina Carano es criticada por sus polémicos mensajes, pues se burló de la comunidad transgénero en diversas ocasiones así como de las medidas de higiene que surgieron tras la contingencia, pues la considera "exageradas".

Con información de redes sociales y terra.com.mx