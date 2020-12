Girl like me challenge de Shakira, fenómeno en redes (Vídeos)

Niños, jóvenes o adultos. Personas delgadas, "hermosas"; altos, bajitos...

En un frío paisaje lleno de nieve, en la calidez del hogar, en el gimnasio o en el Paseo de la Reforma de Ciudad de México...

Imitando el vestuario original o con el ornamentado traje de mariachi, en vestimenta residente médico o sin camiseta, nada importa, sólo bailar...

Miles de seguidores de Shakira replicaron el rítmico baile de la colombiana en prácticamente todas las modalidades de las redes sociales.

Se trata del Girl like me challenge, en el que imitan , cada quien a su manera y sus posibilidades dancísticas, la coreografía que presentó la intérprete de "Waka Waka" en el vídeo homónimo de la colaboración de la cantante con Black Eyed Peas.

Como informamos, la semana pasada, Shakira conquisto a sus miles de fans con la grabación que para ese momento superaba las 490 mil reproducciones y acumulaba más de 80 mil me gusta.

Además, de su sensual movimiento de caderas, la intérprete de "Loba" atrajo las miradas con su espectacular look de la década de los años 80 del siglo pasado, que de nuevo se puso de moda a raíz del vídeo.

New video, "Girl Like Me" with the Black Eyed Peas!

I had so much fun with this one -- hope you guys love watching as much as we did shooting!https://t.co/4ntSpzCm7L@BEP #GirlLikeMe pic.twitter.com/pr6zGChTUZ